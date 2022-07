A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e a Polícia Civil do Estado do Acre divulgaram nesta terça-feira (26) a convocação de 17 aprovados no cadastro de reserva do concurso da Polícia Civil para o curso de formação policial.

As convocações são em cumprimento às decisões judiciais para a matrícula no Curso de Formação Policial, conforme abaixo:

Convocação para o curso de formação policial na seguinte ordem: cargo, classificação, número de inscrição, nome em ordem classificatória e nota:

AGENTE DE POLÍCIA CIVIL 347º, 256.629-0, EVANIEL REGO DE SOUZA (SUB JUDICE), 73,50 / 348º, 260.108-7, MICHEL COELHO COSTA, 73,40 / 349º, 265.370-2, JONAS RIBEIRA DA SILVA MATOS, 73,40 / 350º, 259.111-1, ANDRÉ LUIS FONTENELE ALEXANDRINO, 73,40 / 351º, 265.730-9, ANDERSON OLIVEIRA NOGUEIRA, 73,40 / 352º, 258.259-7, MARIA CLARICE DOURADO DE OLIVEIRA, 73,30 / 353º, 256.372-0, ANA PAULA DE OLIVEIRA CARDOSO, 73,30 / 354º, 261.757-9, MARILSON RAMOS SANTOS, 73,20 / 355º, 250.115-5, OTÁVIO DA ROCHA MELO NETO, 73,20 / 258.192-2, DENNYS SOUZA DA SILVA (SUB JUDICE). DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 69º, 252.899-1, RICARDO MARQUES SARTO, 86,60 / 70º, 251.991-7, MARCILIO LAURENTINO PIRES DOS SANTOS, 86,50 / 72º, 253.614- 5, JOSE RONÈRIO DA SILVA (SUB JUDICE), 86,20 / 73º, 257.414-4, LUCCAS VIANNA SANTOS (SUB JUDICE), 86,20 / 74º, 251.662-4, JADE DENE (SUB JUDICE), 86,20. ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL 52º, 260.625-9, KAREN SABRINA DE SOUZA MONTILHA, 69,80 / 53º, 256.155-7, ALEXANDRE PRADO CASSEB, 69,00.

Os convocados têm até 05 de agosto de 2022, das 7h30min às 13h para comparecer à coordenação da ACADEPOL, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança – CIEPS, localizado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC.

Os candidatos poderão obter informações referentes a este Concurso Público junto à Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC, por meio dos números (68) 3224-7010 / (68) 3224-0024 ou por meio do correio eletrônico [email protected]