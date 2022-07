Homem é executado a tiros na frente da esposa, em Brasileia

As autoridades policiais estão investigando mais um crime ocorrido na regional do Alto Acre, sendo um na cidade de Epitaciolândia na sexta-feira, outro no sábado em Assis Brasil e desta vez, em Brasiléia ocorrido no início da madrugada desta segunda-feira, dia 11.

Segundo foi apurado pela guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar, Lucas Barreto do Nascimento, de 25 anos, foi assassinado a tiros no Bairro José Peixoto, nas proximidades do hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar.

Foi relatado pela companheira que estava na casa, dois homens chegaram na residência e chamaram Lucas através de um assobio para juntos, fossem consumir drogas. Após alguns instantes, ouviu dois disparos e em seguida, o companheiro retornando já ferido.

Não satisfeitos, os suspeitos ainda efetuaram mais outros disparos contra Lucas que foi atingido por cerca de quatro disparos que atingiram braços e peito, morrendo no local. Em seguida, os assassinos fugiram do local tomando rumo ignorado.

Mesmo com a chegada de socorrista no local, nada puderam fazer, a não ser constatar o óbito. Equipe da Polícia Militar realizou buscas nas redondezas na tentativa de localizar os suspeitos, que não foram encontrados até o momento.