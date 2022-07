Instituições se reúnem para discutir projetos para o avanço da ciência e da tecnologia no Acre

Para debater os avanços e os projetos para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no estado, o Fórum Empresarial de Desenvolvimento do Acre promoveu nesta terça-feira, 26, um workshop, realizado na Federação das Indústrias do Acre (Fieac), em Rio Branco.

O titular da Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, apresentou a proposta da pasta para o tema. A segunda palestra foi sobre bioeconomia e inovação, ministrada pelo economista da Universidade Federal de Minas Gerais, Marcos Crocco. O evento teve ainda um painel sobre o projeto Viveiro de Inovação, apresentado pelo diretor técnico do Sebrae, Lauro Santos.

Assurbanipal pontuou que a proposta apresentada segue dois vieses. “O primeiro é focado na geração e promoção de negócios para o aumento de oportunidades de emprego, tendo como base a inovação e a tecnologia. Já o segundo está voltado para o estímulo ao desenvolvimento da ciência”, explicou.

“O importante é que a sociedade em geral e as instituições entendam que é necessário construir um sistema regional de inovação, que é justamente uma articulação entre quem fomenta, quem produz, quem informa e quem utiliza a informação”, ressaltou Crocco.

Estiveram presentes o presidente interino da Fieac, João Paulo Pereira; o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Ronald Polanco; os secretários de Estado Edivan Azevedo (Sepa), Ricardo Brandão (Seplag) e adjunto da Seplag, Victor Bonecker; o chefe-geral da Embrapa-AC, Bruno Pena Carvalho; o diretor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Renê Fontes; a pró-reitora de Pesquisa da Ufac, Margarida Carvalho, entre outras autoridades e empresários.