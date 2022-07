JV diz que PT terá candidato ao governo e Senado e tira Jenilson da chapa

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Jorge Viana mostra que ao chegar no município de Porto Acre, se depara com uma reunião em uma casa numerada 131 e fala “É o 13 nosso para governador e 131 para senador. É brincadeira? Tem alguma coisa”, diz.

O vídeo, que foi publicado neste sábado (9), mostra Jorge em frente a casa, apontando para a placa que indica o número da residência. A fala de Viana pode significar um rompimento com o Partido Socialista Brasileiro (PSB) e com Jenilson Leite, que seria candidato ao governo do Estado, quando Jorge seria candidato ao senado.

Veja o vídeo: