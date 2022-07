Mãe vegana é condenada por matar bebê com dieta rigorosa

Uma mulher foi considerada culpada por assassinar o próprio filho depois de alimentá-lo com uma dieta rigorosa. Sheila O’Leary, de 39 anos, pode pegar prisão perpétua depois de o bebê de 18 meses, que só comia frutas e vegetais, morrer.

De acordo com o New York Post, o julgamento de Sheila ocorreu na quarta-feira (29/6), na Flórida, Estados Unidos. A criança pesava apenas 17 quilos quando veio a óbito, sete quilos abaixo da média considerada saudável para um bebê.

A mulher e o marido dela, Ryan O’Leary, afirmaram à polícia que o menino, apesar de amamentado, tinha uma “dieta vegana rigorosa”, mas que não comia há uma semana. Também declararam que o pequeno “tinha dificuldades para dormir”.

Autópsia realizada apontou que o bebê morreu de desnutrição. Os promotores do caso acusaram a mulher de negligenciar atendimento médico ao próprio filho. Agora, as autoridades se preocupam com o futuro dos outros três filhos do casal, que também têm dieta vegana.