Oncologista lista 7 sinais do corpo que podem indicar câncer

“É uma doença do envelhecimento. E a população, cada vez mais, alcançará a longevidade. Com o controle das doenças cardiovasculares, os seres humanos perecerão, cada vez menos, de males como infarto, derrame, entre outros; no entanto, padecerão mais de câncer”, explica o médico Wesley Pereira Andrade, titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO) e da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM).

A boa notícia, entretanto, é que o conhecimento científico sobre a doença tem evoluído bastante, e o diagnóstico precoce aumenta as chances de sucesso do tratamento. Nesse contexto, é importante que as pessoas estejam atentas e informadas sobre possíveis sinais de alerta emitidos pelo corpo.

O médico Wesley Pereira Andrade indica sete sinais do corpo que podem estar relacionados a um câncer:

1 – Caroços ou nódulos

Caroços ou nódulos no corpo – como, por exemplo, nas regiões das mamas, das axilas ou do pescoço –, que não desaparecem em três ou quatro semanas, precisam ser investigados por um médico.

2 – Tosse persistente ou rouquidão

Tosse persistente ou rouquidão podem ser sintomas de tumores de pulmão ou das vias aéreas superiores. Se a tosse é frequente e o escarro é acompanhado de sangue, há possibilidade de ser diagnosticado câncer de pulmão. Já a rouquidão pode denotar problemas na área respiratória ou na laringe. Tabagistas e etilistas estão mais propensos.

3 – Mudanças no hábito intestinal

Ocorrências como sangramento nas fezes e alternância entre diarreia e constipação devem ser investigadas pelo médico para avaliar se estão relacionadas a tumores gástricos ou intestinais.

4 – Perda de peso inexplicada e aparente

Caso ocorra perda de peso que não seja provocada por alimentação/dieta, prática de atividade física ou consumo de medicamentos para emagrecer, também é necessário investigar a possibilidade de tumores gástricos.

Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que a perda de peso não intencional era o segundo maior preditor de tumores colorretais, de pulmão, pâncreas e rins, além de estar associada a outros tipos de câncer.

5 – Presença de feridas na pele ou manchas escurecidas

Alterações na pele, como manchas e sinais, devem ser avaliadas pelo dermatologista, pois podem se tratar de câncer de pele.

6 – Sangramento vaginal inesperado

O aparecimento de sangramentos fora das datas regulares em mulheres na pré-menopausa pode indicar problemas na região do colo do útero ou do endométrio. Jovens que têm sangramentos anormais fora do período de menstruação também devem ficar atentas.

7 – Dores persistentes e inexplicáveis

O câncer de pulmão, por exemplo, pode causar dores no peito. Dores de cabeça recorrentes podem apontar alguma enfermidade cerebral, e dores em relações sexuais podem estar relacionadas a tumores ginecológicos.