Padrasto é suspeito de amarrar pênis de criança para impedir xixi na cama

Um homem de 27 anos foi detido, nesta quinta-feira (7), suspeito de ter agredido o enteado, uma criança de 9 anos, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Segundo relatos da mãe da vítima, o suspeito chegou a amarrar o pênis da criança para evitar que o menino urinasse na cama durante a noite.