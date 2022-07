Passagem de táxi aéreo aumenta mais de R$200 no AC e moradores ameaçam fechar pista

Moradores de Jordão, município isolado no interior do Acre, denunciaram à reportagem do ContilNet sobre o aumento de R$250 na passagem do táxi aéreo do trecho da capital para o município. A moradora, que não quis se identificar, fala que o valor da passagem aumentou para R$750,00.

Nos prints enviados à reportagem, um homem identificado como Eduardo Ortiz explica o aumento do valor das passagens, além disso, também fala do valor da carga de Rio Branco para o Jordão. “Em virtude do grande aumento no combustível, a empresa Ortiz teve um reajuste no preço das passagens”.

A moradora explica que para chegar em Rio Branco, é preciso um voo direto de Jordão para a capital ou do Jordão para Tarauacá de avião. A outra alternativa é viajar de dois a três dias de barco pelo rio Tarauacá até o município, para ter acesso à estrada para chegar em Rio Branco de carro.

Outros prints enviados à reportagem, a moradora mostra outros jordanenses pedindo intervenção de órgãos como o Ministério Público do Acre (MPAC) e Procon, para averiguar se não há a prática de preço abusivo nos valores das passagens. “Vamos fechar a pista, manifestação já! Nenhum avião sai daqui!”, diz outra pessoa não identificada.

A reportagem do ContilNet tentou contato com a empresa responsável pelo táxi aéreo pelo número disponível na internet mas não obteve resposta. O espaço está aberto para a empresa prestar os esclarecimentos que julgar necessários.