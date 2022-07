Sem rumo, ex-atriz da globo virou moradora de rua: “Preciso de ajuda”

Atualmente com 40 anos, a cantora, compositora e atriz Quelynah passou por momentos complicados em sua trajetória. Jaqueline Simão de Oliveira nasceu em 6 de setembro de 1981, em São Paulo (SP). Começou a cantar aos 13 anos, em corais da igreja, e, mais tarde, conheceu o hip hop.

Posteriormente, participou do álbum Assim Caminha a Humanidade, da dupla Thaide e Dj Hum, e foi backing vocal de Alexandre Pires. Também foi finalista do programa Popstars, do SBT, que criou o grupo Rouge.

Antônia

O reconhecimento nacional veio entre 2006 e 2007, quando ela integrou o elenco do filme e da série Antônia, ao lado de Leilah Moreno, Cynthia Mendes e Negra Li. A produção foi exibida pela Globo em duas temporadas.

“Logo depois de Antônia teve altos e baixos. Porque eu achei que Antônia ia dar uma alavancada gigantesca, deu uma alavancada, mas o Brasil na época não estava preparado para esse tipo de ritmo”, explicou a cantora ao portal Kondzilla. “Foi tipo: acabou, acabou! Não teve convite, a gente não foi convidada para nada”, completou.

Ela voltou aos holofotes em 2015, quando participou da oitava temporada do reality show A Fazenda, da Record, quando foi a sétima eliminada. Os altos e baixos na carreira fizeram a cantora e atriz ver suas dificuldades agravadas em 2013, quando foi ao programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, para falar sobre desemprego e depressão.

No ano seguinte, ela esteve no Balanço Geral SP, da Record, onde pediu ajuda para voltar aos palcos. Quelynah conquistou um contrato para cantar em uma rede de bares.