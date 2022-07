Semana de 4 dias úteis pode virar realidade no Brasil; veja benefícios

A psicóloga clínica Bruna Capozzi, do Instituto Meraki Saúde Mental, explica quais são os benefícios da redução da jornada de trabalho para o funcionário.

“Ter um dia a mais no final de semana certamente é atrativo para o empregado. Pode significar mais tempo para fazer o que gosta e também estar com a família e amigos, ou seja, uma melhora na qualidade de vida”, argumenta a psicóloga.

As vantagens da redução dos dias úteis não param por aí. “É um dia a menos de estresse no trânsito, de gastos com deslocamento e com a alimentação fora de casa. O que amplia a percepção da qualidade de vida, diminuindo o estresse”, destaca Bruna.

Segundo a psicóloga, as empresas também seriam beneficiadas ao aderir à proposta. “Pode ser um grande diferencial para as instituições quando o assunto é retenção de talentos”.

Ela destaca, por fim, que experimentar essa nova tendência ainda pode aumentar a produtividade e, por consequência, os lucros. “Vale dizer que experimentar essa nova tendência, bem como as particularidade do trabalho híbrido favorece a produtividade dos funcionários”, finaliza Capozzi.