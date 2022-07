Trabalho de recuperação da estátua de Chico Mendes já foi iniciado e fica pronto até sexta, esclarece Governo

O Governo do Acre se pronunciou a respeito da estátua de Chico Mendes, que foi derrubada em um ato de vadalismo na noite de sexta-feira (1).

Leia também: Filha e neta de Chico Mendes pedem investigação de vandalismo contra estátua do seringueiro

De acordo com o Executivo, logo ao tomar conhecimento do crime praticado contra o patrimônio público, a Polícia Civil “tomou as devidas providências legais que tocam o caso, com procedimento investigatório e perícia no local. Vale ressaltar que, imediatamente, uma equipe esteve no local do crime, realizando perícia técnica e dando início às diligências no sentido de identificar o(s) autor(es) da prática delituosa”, diz trecho.

Veja ainda: No Twitter, ex-presidente Lula fala sobre vandalismo em estátua de Chico Mendes em Rio Branco

A nota esclarece ainda que a praça Povos da Floresta, onde está a estátua, assim como as outras da Capital, são de competência do município, e mesmo assim, “a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) iniciou nesta segunda-feira, 4, o trabalho de recuperação da estátua e do memorial e o serviço de base em alvenaria deve ser concluído até sexta-feira”.