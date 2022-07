Polícia faz perícia para investigar ataque criminoso à estátua de Chico Mendes em Rio Branco

Após o ContilNet divulgar em primeira mão a informação de que a estátua de Chico Mendes foi alvo de vandalismo na praça do Palácio Rio Branco, a Polícia Civil decidiu investigar o caso neste sábado (2).

SAIBA MAIS: Estátua de Chico Mendes é alvo de vandalismo no AC; “Apagamento da nossa história”, diz neta

A estrutura foi encontrada praticamente no chão com a base de concreto também danificada.

Em nota, a polícia disse que já tomou as devidas providências e realizou perícia no local.

“Nas primeiras horas deste sábado, 2, a Polícia Civil do Acre, ao tomar conhecimento do fato criminoso praticado contra o patrimônio público que envolveu a estátua de Chico Mendes, afixada na Praça Povos da Floresta, região central da cidade, já tomou as devidas providências indo ao local do crime, realizando perícia técnica e dando início às diligências no sentido de identificar o(s) autor(es) da prática delituosa”, destacou o órgão.