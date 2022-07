Estátua de Chico Mendes é alvo de vandalismo no AC; “Apagamento da nossa história”, diz neta

A estátua do seringueiro Chico Mendes – uma das maiores lideranças da história do Acre -, localizada na Praça do Palácio Rio Branco, no centro da capital acreana, foi alvo de ataques na madrugada deste sábado (2).

Vândalos entortaram os ferros que sustentam a estrutura e quebraram uma parte do concreto da base.

A estátua ficou praticamente no chão.

A Polícia Militar foi acionada assim que a situação foi registrada.

A neta do ambientalista acreano, Angélica Mendes, falou com a reportagem do ContilNet sobre o assunto e disse que ainda não conseguiu processar a informação.

“Eu não estava sabendo. Ainda estou processando essa informação. O fato é que é uma tentativa de apagamento da nossa história. Sempre reduziram o Chico Mendes a esse lugar quando mundialmente o seu reconhecimento é incrível e respeitável. “, destacou.