VÍDEO: em colisão com carro, passageira de moto é arremessada por cima de carro e sai andando

A pessoa que conduzia a moto cai ao solo e a garupa voa sobre o teto do veículo, escorregando pelo para-brisa. O carro envolvido na batida estaciona metros à frente. A garupa não precisou de atendimento médico.

Já a motociclista foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para a Santa Casa da capital. Conforme o boletim médico, a mulher deu entrada com queixa de dor no ombro, pulso e seio esquerdo. “Paciente internada no pronto atendimento, consciente, orientada, e realizando exames de imagens para avaliação do quadro”, completa o boletim.

A Polícia Militar de Trânsito compareceu ao local do acidente para as medidas cabíveis.

No dia 4 de julho, um motociclista, de 43 anos, morreu após colidir com uma outra moto na avenida Marechal Deodoro. Enquanto pilotava, o motoqueiro tentou mudar de faixa e foi atingido por outro motociclista, conforme informações da Polícia Civil.

Informações apuradas no local do acidente apontam que o motociclista pilotava pela faixa destinada ao transporte coletivo e quando tentou mudar de via, foi atingido por outra moto. Com a força do impacto, o homem foi arremessado e bateu o corpo em um pilar de madeira de um comércio.