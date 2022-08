Além da Covid, cresce número de internações por uso abusivo de álcool no Acre

A publicação “Álcool e a Saúde dos Brasileiros – Panorama 2022” do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), com dados do Datasus, traz números sobre taxas de internações e mortes atribuíveis ao álcool por 100 mil habitantes, com dados de 2020. O Acre aparece como um dos estados com menor número de mortes, mas com aumento de internações pelo uso abusivo do álcool.

Em 2020, o Brasil registrou 31,7 mortes relacionadas ao uso de álcool por 100 mil habitantes. Em relação às internações atribuíveis ao álcool, o país apresentou 155 hospitalizações por 100 mil habitantes.

No Acre, as internações atribuíveis ao álcool registraram um aumento de 9%, com 137,6 por 100 mil habitantes. Outros dois estados, também da região Norte, registraram aumento de 2% e 3%, sendo Rondônia e Tocantins, respectivamente. Já os dados sobre mortes atribuíveis ao uso abusivo de álcool, o Acre registra 23,2 por cada 100 mil habitantes.

Em 2020 as taxas de internação atribuível ao álcool reduziram de forma mais intensa em seis Estados, em relação a 2019: Amapá reduziu 26%; Mato Grosso, 22%; Roraima e Sergipe, 19%; Amazonas e Piauí, 18%.

Os estados que mais registraram mortes foram, em uma média acima da taxa nacional, onde Espírito Santo e Sergipe lideram o ranking de maiores índices de óbitos no Brasil (37,9), seguido por Paraná (37,3) e Piauí (37,2).