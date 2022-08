AP: Secretaria da Educação abre inscrições para concurso com 5.002 vagas; salários de até R$ 4,9 MIL

De acordo com o Governados do Estado, este será o maior Concurso Público existente na região em relação ao número de vagas. As chances são para pedagogos, professores, cuidadores e tradutores. A seguir, saiba mais sobre.

Secretaria da Educação abre inscrições para concurso

Deu-se início para as inscrições do edital do Concurso SEED AP 2022. Como dito, são 5.002 vagas efetivas e os salários chegam a R$ 4,9 mil para carreiras de Nível Médio e Superior.

A banca responsável pelo certame é a Fundação Getúlio Vargas – FGV. A empresa receberá as inscrições e também aplicará as etapas das provas. A distribuição das vagas varia de acordo com os níveis de escolaridade.

Etapas

A princípio, o Concurso SEED AP 2022 contará com provas objetivas e discursivas, de natureza eliminatória e classificatória. A aplicação está prevista para acontecer no dia 16 de Outubro, nos horários determinados a seguir:

Manhã (das 8h às 11h30): para as vagas de tradutor;

Manhã (das 8h às 12h): para as vagas de cuidador;

Tarde (das 15h às 19h): para as vagas de professor e pedagogo.

Nesse sentido, as provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha. Até o momento, sabe-se que a prova discursiva para a vaga de Professor terá um Estudo de Caso. Por outro lado, para as vagas de Pedagogo e Cuidador, a avaliação será uma Redação e Avaliação de Títulos. E, por fim, participarão da prova prática apenas os candidatos que se elegeram ao cargo de Tradutor e que tenham sido aprovados nas etapas anteriores.

Inscrições e taxas

A oportunidade se destina à Secretaria de Estado da Educação do Amapá.

Dessa forma, a inscrição para o Concurso SEED AP 2022 deve ser feita entre o dia 08 de Agosto e 06 de Setembro de 2022, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (https://bityli.com/QqZDqPM). A taxa de inscrição para o cargo de Nível Médio é de R$ 70, enquanto para o Nível Superior será de R$ 90.

Por fim, mais informações sobre o Concurso Público para a Secretaria de Estado da Administração – SEAD-AP podem ser obtidas pelo telefone 0800 2834628, ou pelo e-mail [email protected]

Outro concurso, para a Câmara!

A Câmara de Cáceres, no estado do Mato Grosso, está divulgando um novo certame que oferta cargos de contadores, auxiliares administrativos e técnicos em informática. As remunerações podem chegar a aproximadamente R$ 6 mil. É possível se inscrever até o dia 25/08 por meio do site da banca organizadora, a UFMT. Os níveis de escolaridade requisitados são diversos, podendo ser médio, superior ou técnico e há vagas imediatas. Para se candidatar, acessE: http://www.concursos.ufmt.br/Portal/.