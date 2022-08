Chuvas dos últimos dias não mudam situação crítica do Acre, diz Defesa Civil

A queda da temperatura no Acre neste mês de agosto vem acompanhada de preocupação. Para o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, a forte chuva que atingiu Rio Branco na tarde dessa segunda-feira (8), não é considerada como um alívio para o período seco.

“Chuvas fortes apenas causam danos e não mudam situação crítica de seca no Acre. A chuva provocou uma elevação no nível do Rio Acre em 15 centímetros, mas em 72 horas a situação deve voltar para o mesmo ponto ou até abaixo da medição feita na segunda-feira”, explicou o coronel.

Nos meses de agosto, de acordo com Cláudio Flacão, normalmente chove o esperado, entre 46 e 50 mm. “Tivemos um evento atípico, com uma chuva forte dentro de um curto perído de aproximadamente 12 horas. Mas como choveu menos de 5% do que era esperado pro mês julho, o solo absorve rápido”, completou.

No relatório Hidrometeorológico do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental desta terça-feira (9), o nível registrado do Rio Acre foi de 1 metro e 91 centímetros. Nesta quarta-feira, já foi registrado um declínio de 7 centímetros, quando o Rio Acre atingiu a marca de 1,84.