Concurso ﻿Acrelândia: vagas para níveis médio, técnico e superior; confira

Concurseiro, está aberta a inscrição do Concurso Acrelândia AC! De acordo com o edital da Prefeitura municipal, a inscrição pode ser feita até 8 de setembro de 2022.

A IBADE organizará o certame ofertando 95 vagas, sendo 27 de provimento imediato e 68 para formação de cadastro de reserva. As vagas são para os níveis médio, técnico e superior e as carreiras são para nutrição, educação, odontologia, enfermagem, farmácia, saúde, jurídica e outras.

Concurso Acrelândia AC: situação atual

Veja abaixo o histórico do certame:

1 de agosto de 2022

Concurso Acrelândia AC: remuneração

A remuneração inicial é de R$ 1.210,00 a R$ 6.000,00, dependendo do cargo. Veja na tabela abaixo a remuneração de acordo com cada cargo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÍVEL SUPERIOR COMPLETO CÓD. CARGO VENCIMENTO BASE S01 Educador Físico R$ 2.146,44 S02 Nutricionista R$ 2.500,00 S03 Pedagogo R$ 2.146,44 S04 Cirurgião

Dentista R$ 3.000,00 S05 Enfermeiro R$ 2.500,00 S06 Farmacêutico R$ 2.500,00 S07 Médico Clínico Geral R$ 6.000,00 NÍVEL MÉDIO COMPLETO CÓD. CARGO VENCIMENTO BASE M01 Agente de

Endemias R$ 1.550,00 M02 Auxiliar de Farmácia R$ 1.250,00 M03 Auxiliar de Saúde Bucal R$ 1.210,00 M04 Fiscal Sanitário R$ 1.500,00 M05 Técnico em Análises Clínicas

(Microscopista) R$ 1.500,00 M06 Técnico em Enfermagem R$ 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NÍVEL SUPERIOR COMPLETO CÓD. CARGO VENCIMENTO BASE S08 Procurador R$ 5.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO CÓD. CARGO VENCIMENTO BASE M08 Técnico em Segurança do Trabalho R$ 1.750,00

Concurso Acrelândia AC: cargos e vagas

De acordo com o edital, o concurso público oferta 95 vagas de níveis médio, técnico e superior para as carreiras de nutrição, educação, odontologia, enfermagem, farmácia, saúde, jurídica e outras. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais para todos os cargos. Veja mais detalhes abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NÍVEL SUPERIOR COMPLETO CÓD. CARGO REQUISITO CARGA HORÁRIA

SEMANAL VAGA

AC¹ VAGA PCD² TOTAL VAGAS

IMEDIATAS VAGA

CR³ VENCIMENTO BASE S01 Educador Físico Nível Superior Completo em Educação Física Licenciatura +

Registro CREF. 40 horas CR³ CR³ CR³ 2 R$ 2.146,44 S02 Nutricionista Curso Superior Completo em Nutrição + Registro Profissional

CRN. 40 horas 1 CR³ 1 2 R$ 2.500,00 S03 Pedagogo Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Pedagogia. 40 horas CR³ CR³ CR³ 2 R$ 2.146,44 S04 Cirurgião

Dentista Curso Superior em Odontologia +

registro CRO. 40 horas 1 CR³ 1 3 R$ 3.000,00 S05 Enfermeiro Curso Superior Completo em Enfermagem + Registro

Profissional no COREN. 40 horas 2 CR³ 2 8 R$ 2.500,00 S06 Farmacêutico Curso Superior Completo em Farmácia + Registro Profissional

no CRF. 40 horas 1 CR³ 1 3 R$ 2.500,00 S07 Médico Clínico Geral Nível Superior Completo em

Medicina + Registro Profissional no CRM. 40 horas 1 CR³ 1 3 R$ 6.000,00 NÍVEL MÉDIO COMPLETO CÓD. CARGO REQUISITO CARGA HORÁRIA

SEMANAL VAGA

AC¹ VAGA PCD² TOTAL VAGAS

IMEDIATAS VAGA

CR³ VENCIMENTO BASE M01 Agente de

Endemias Ensino Médio Completo. 40 horas 5 1 6 12 R$ 1.550,00 M02 Auxiliar de Farmácia Ensino Médio Completo +

Curso Complemento em Auxiliar de Farmácia. 40 horas 1 CR³ 1 4 R$ 1.250,00 M03 Auxiliar de Saúde Bucal Ensino Médio Completo + Curso Completo de Auxiliar

de Saúde Bucal. 40 horas 1 CR³ 1 4 R$ 1.210,00 M04 Fiscal Sanitário Ensino Médio Completo. 40 horas 1 CR³ 1 3 R$ 1.500,00 M05 Técnico em Análises Clínicas

(Microscopista) Ensino Médio Completo + Curso Completo em Análises Clínicas em Microscopia. 40 horas 1 CR³ 1 3 R$ 1.500,00 M06 Técnico em Enfermagem Ensino Médio Completo + Curso Técnico em Enfermagem + registro no Conselho Regional de

Enfermagem – COREN. 40 horas 4 CR³ 4 10 R$ 1.250,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NÍVEL SUPERIOR COMPLETO CÓD. CARGO REQUISITO CARGA HORÁRIA

SEMANAL VAGA

AC¹ VAGA PCD² TOTAL VAGAS

IMEDIATAS VAGA

CR³ VENCIMENTO BASE S08 Procurador Nível Superior Completo em Direito, com inscrição na OAB + experiência na Administração Pública no

mínimo 02 anos. 40 horas 1 CR³ 1 2 R$ 5.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NÍVEL MÉDIO COMPLETO CÓD. CARGO REQUISITO CARGA

HORÁRIA SEMANAL VAGA

AC¹ VAGA PCD² TOTAL

VAGAS IMEDIATAS VAGA

CR³ VENCIMENTO BASE M08 Técnico em Segurança do Trabalho Nível Médio + Curso Técnico de Segurança do Trabalho com Registro no Ministério do Trabalho e

Emprego. 40 horas 1 CR³ 1 2 R$ 1.750,00

Concurso Acrelândia AC: inscrições

Os candidatos interessados em participar do concurso público podem se inscrever até o dia 8 de setembro de 2022, somente pelo site www.ibade.org.br. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito por boleto bancário até 9 de setembro de 2022.

O valor da inscrição será de:

R$ 75,00 (setenta e cinco reais), para os cargos do Ensino Médio

R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), para os cargos do Ensino Superior

Mas atenção, concurseiro! Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e for membro de família de baixa renda, todos nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, conforme disposto no Decreto 131 de 24 de Junho de 2022 e candidato convocado e nomeado que prestem serviços no período eleitoral, conforme disposto na Lei Municipal nº 792 de 10 de maio de 2022.

Concurso Acrelândia AC: prova objetiva

A avaliação será aplicada no dia 6 de novembro de 2022, sendo composta de questões de múltipla escolha. Veja abaixo as disciplinas que serão cobradas e número de questão, respectivamente:

ENSINO SUPERIOR

Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico quantitativo 10

Noções de Informática 10

História e Geografia do Acre 5

Conhecimentos Específicos 15

ENSINO MÉDIO

Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico quantitativo 5

Noções de Informática 5

História e Geografia do Acre 5

Conhecimentos Específicos 15

O Concurso Público será composto das seguintes etapas:

1ª Etapa: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

2ª Etapa: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para o cargo de Procurador;

3ª Etapa: Prova de Títulos, de caráter classificatório, somente para os cargos do Ensino

Superior.

