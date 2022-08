Concurso Senado: iniciais de até R$ 33 mil, entenda a remuneração

O edital do concurso Senado foi publicado! São ofertadas, ao todo, 22 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para cargos que exigem nível superior de formação.

O certame contempla as seguintes especialidades:

Técnico Legislativo Policial Legislativo: 7 vagas imediatas + 173 CR;

Consultor Legislativo Assessoramento em Orçamento (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 19 vagas CR; Assessoramento Legislativo (diversas subáreas): 1 vaga imediata + 81 CR;

Advogado : 1 vaga imediata + 19 CR;

: + 19 CR; Analista Legislativo Informática Legislativa Análise de Sistemas: 1 imediata + 59 CR Informática Legislativa Análise de Suporte de Sistemas: 1 imediata + 39 CR Registro e Redação Parlamentar: 1 imediata + 19 CR Enfermagem: 1 imediata + 19 CR Engenharia Eletrônica e Telecomunicações: 1 imediata + 9 CR Engenharia do Trabalho: 1 imediata + 4 CR Processo Legislativo: 1 imediata + 249 CR Administração: 2 imediatas + 248 CR Arquivologia: 1 imediata + 14 CR Assistência Social: 1 imediata + 9 CR Contabilidade: 1 imediata + 19 CR



As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no portal da FGV (banca organizadora do edital) até o dia 21/9.

Nesta matéria, você poderá ter acesso à remuneração detalhada de cada cargo que será ofertado no edital.

Você pode estudar com um pacote do Direção para o Senado:

Concurso Senado – Estrutura Remuneratória

Os valores pagos aos servidores do órgão são, em médio, muito maiores dos outros cargos oferecidos comumente em seleções públicas, o que torna ainda mais atraente o estudo para o concurso Senado.

O tempo para a progressão funcional é de 12 meses (um ano), contados da última progressão funcional ou, sendo a primeira, da data do início do exercício do servidor, de acordo com a lei dos cargos.

Assim, em 15 anos, o Técnico atinge o teto na carreira. Já aquele que ingressar nos cargos de Analista (diversas especialidades) chegará ao topo da carreira em 9 anos. O Advogado do Senado, por sua vez, atinge o topo em quatro 4 anos.

É importante reforçar que o salário é composto pela soma do vencimento básico com a Gratificação de Atividade Legislativa (GAL), Gratificação de Representação (GR) e Gratificação de Desempenho (GD).

Qual o salário do Policial Legislativo?

O cargo com a maior oferta de vagas é o de Técnico – Policial Legislativo, que hoje exige o nível superior de escolaridade. Saiba mais aqui! Inicialmente, o servidor recebe o valor de R$ 19.427,79.

O salário é composto pela soma dos seguintes valores:

Vencimento básico: R$ 4.449,16

GAL: R$ 9.788,12;

GR: R$ 2.521,02;

GD: R$ 2.669,49;

Mas em fim de carreira, qual valor salarial atinge o servidor? Bem, no último nível, ou seja, nível Especial M 36, o policial legislativo recebe R$ 23.260,88.

Veja:

Qual o salário de um Analista Legislativo?

Para os cargos de Analista, o concurso Senado vai ofertar, ao todo, 10 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva.

Os servidores desses cargos recebem o salário inicial de R$ 25.897,76. Valor referente a classe inicial S37.

O salário é composto pela soma dos seguintes valores:

Vencimento básico: R$ 6.844,84;

GAL (Gratificação de Atividade Legislativa): R$ 10.804,35;

GR (Gratificação de Representação): R$ 4.141,67;

GD (Gratificação de Desempenho): R$ 4.106,90;

Mas e ao final da carreira? O servidor nesta condição faz parte da classe Especial S45. O salário nesta classe é de R$ 29.351,82. Veja:

Concurso Senado – salários Advogado e Consultor

A estrutura remuneratória dos cargos de Consultor e Advogado são semelhantes. Para essas especialidades, o certame será destinado ao preenchimento de 3 vagas.

O salário inicial do aprovado nesses cargos será de: R$ 33.461,68. Isso mesmo que você leu. O salário inicial passa da casa dos R$ 30 mil. O valor faz parte da classe especial S41. Ele é composto por:

Vencimento básico: R$ 7.970,84;

GAL (Gratificação de Atividade Legislativa): R$ 14.946,02;

GR (Gratificação de Representação): R$ 5.762,32;

GD (Gratificação de Desempenho): R$ 4.782,50;

Mas e ao final da carreira? Ao final da carreira o servidor passa a receber salário no valor de R$ 35.114,14. O valor faz parte da classe especial S45. Veja: