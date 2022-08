Deracre melhora condições de tráfego na Via Chico Mendes em Rio Branco

Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem avançado com os serviços de recapeamento asfáltico na Via Chico Mendes, nas proximidades do número 2.450, no Triângulo Velho, até a Corrente.

“Estamos trabalhando para garantir o bem da população que transita diariamente pela via. Com o recapeamento asfáltico, há mais qualidade de vida e mobilidade”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

De acordo com engenheiro da autarquia, Edcélio Firmino, trabalhadores do do Consórcio JCO & Adinn promovem aplicação da nova massa asfáltica, do tipo CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente).

“Mais de duas mil toneladas de massa asfáltica CBUQ foram aplicadas nesse trecho”, destacou o engenheiro.

Além do recapeamento asfáltico, o Consórcio Vicinal trabalha na aplicação de brita graduada simples (BGS) para mobilidade urbana, que servirá como base para recapeamento asfáltico.

A manutenção das vias visa garantir a melhora na mobilidade no município, além de segurança para motoristas e pedestres.