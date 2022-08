Grupo de faccionados que tentou matar rivais é capturado pela polícia no Acre

Foram presos em flagrante ainda na noite desta sexta-feira (27) quatro suspeitos pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, dupla tentativa de homicídio e organização criminosa em Manoel Urbano, no interior do Acre. Um adolescente de 16 anos foi apreendido com o grupo.

D. O. do N, 29 anos; F. V. de S, 24 anos; F. N. S, 21 anos; C. L. de A, 29 anos; e o menor

A. M. V. de S, de 16 anos são os envolvidos na tentativa de matar dois integrantes de facção criminosa rival. As vítimas chegaram a procurar a delegacia pedindo ajuda, com alguns ferimentos.

SAIBA MAIS: Em confronto entre facções no AC, três invadem delegacia para se esconderem e acabam presos

Ao tomar conhecimento do fato criminoso e do confronto entre os integrantes das facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), a Polícia Militar montou uma equipe composta por policiais civis e militares de Sena Madureira fechando o cerco e capturando quatro homens e um adolescente, além de apreender duas armas de fogo que teriam sido usadas no crime.

A polícia Civil segue em diligências no sentido de prender mais alguns indivíduos que estão numa área de mata fechada.

Foi pedido apoio da aeronave helicóptero Harpia do Ciopaer para dar apoio nas buscas.

As vítimas, Tácio Santos Vieira e Miguel Keven Regis Bezerra, receberam atendimento médico e foram levadas ao hospital por uma ambulância.