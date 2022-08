Licenciado da Fieac, José Adriano participa da Convenção do Progressistas nesta sexta

O presidente licenciado da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e pré-candidato a deputado federal José Adriano participa nesta sexta-feira, 5, da Convenção Estadual do Progressistas, partido em que ele está filiado. O evento, que definirá os escolhidos aos cargos majoritários e proporcionais da legenda nas Eleições 2022, será realizado a partir das 17h no Ginásio do Sesc Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas, n° 2.473, bairro Bosque. O encontro reunirá todos os membros do estado.

Além da escolha para os concorrentes aos cargos à Assembleia Legislativa (Aleac), Câmara dos Deputados, Governo do Estado, Senado Federal e suplência para as respectivas vagas, o evento também sorteará os números que constarão nas urnas para escolha dos futuros candidatos, tratará sobre propostas de coligações do PP com outras agremiações políticas e designação de delegados e representantes de coligações para atuarem durante a realização das votações no dia dois de outubro.

Com a proposta de geração de emprego à população a partir de políticas públicas que fortaleçam toda a cadeia do setor produtivo e incentivem a criação de novos empreendimentos a partir do uso da tecnologia aliada a capacitação dos jovens, José Adriano afirma estar feliz de encarar este novo desafio. Ele analisa que a atual situação do estado é propícia para implementar um novo momento que traga mudanças concretas para que o crescimento econômico do Acre seja muito forte e contínuo.

“A proposta é de desenvolvimento para o Acre e não para grupos políticos ou interesses de terceiros. Precisamos agregar cada vez mais os interesses do ponto de vista empreendedor, que vai do camelô ao grande empresário, para reunir toda essa competência e trazer o que for necessário para pensarmos um novo Acre não em quatro anos, mas sim 40. A gente precisa de um plano para esse estado que busque a recuperação definitiva da economia. Já vimos que projetos de poder não dão certo”, enfatiza ele.

De acordo com o presidente licenciado da Fieac, por meio do uso de tecnologia e fomento e a inovação é possível estimular todo tipo de atividade que se multiplique em produtividade. Segundo ele, é preciso potencializar a pesquisa estimulando todo tipo de trabalho nas universidades, propondo intercâmbio, reuniões empresariais para a troca de experiências, o chamado multi marketing, e conscientizar a sociedade para difundir o entendimento de que é preciso uma atuação forte e conjunta.

“O Acre tem um grande potencial para figurar como uma das economias mais fortes e diversas do Brasil. Só é preciso do estímulo correto e da dedicação de todos nós para trabalhar dia e noite para que isso saia do plano dos sonhos e se torne uma realidade concreta na vida de cada pessoa que, atualmente, não possui perspectiva de emprego. É com estímulo ao setor produtivo e fortalecimento dele que voltaremos ao caminho do crescimento, emprego para as pessoas e dias melhores”, finaliza.