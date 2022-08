Música e Cultura: Festival Gift de Músicas Acreanas reúne cantores e compositores locais

O Acre é um estado rico em cultura e histórias, e a música também tem raízes fortes no estado. Vozes potentes e cheias de autonomia nasceram, cresceram e fizeram deste lugar inspiração para suas melodias. Foi pensando nisso que a Gift Talentos resolveu lançar o projeto “Festival Gift de Músicas Acreanas”, onde sua pretensão é levar ao palco da Usina de Arte João Donato, artistas que estão emergindo no cenário local.

No dia 13 de agosto, sábado, um show musical será realizado com canções de compositores acreanos, valorizando a música amazônica e divulgando os artistas locais e suas obras. O palco contará com a presença de cantores e cantoras com carreiras consolidadas trocando experiências com a nova geração de músicos.

O cantor, violonista da banda base e integrante do projeto, Jhon Rabelo, explica que a ideia surgiu devido a necessidade de dar visibilidade aos compositores acreanos, por isso, procurou o apoio da Gift Talentos, que prontamente abraçou o projeto.

“Nós temos muitos compositores bons que carregam músicas lindas, mas não ouvimos essas músicas circulando pela cidade. O festival é importante, porque é necessário unirmos os compositores, intérpretes, cantores e artistas atuais para fazer interpretações dos músicos, cantores e bandas de outras gerações do nosso estado. Precisamos valorizar de verdade todos os artistas acreanos e dar a visibilidade que todos merecem”, completa Rabelo.

O Festival contará com o Palco Aberto Gift para que artistas presentes, porém ainda não reconhecidos, possam mostrar seu talento e tenham a oportunidade de futuramente participar de outras edições do Festival ou entrar para o portfólio da empresa. Também terá a presença de artistas convidados como Ana Kássia, Cássia Arruda, Dito Bruzugu, Duda Modesto, Gigliane Oliveira e Pedro Arco.

Além de muita música, haverá também uma feira empreendedora cultural reunindo arte, moda local, gastronomia, cerveja artesanal e variedades, afinal, é importante que o empreendedorismo local esteja presente durante um evento que tem como foco a visibilidade cultural.

Priorizando a responsabilidade ambiental, o evento terá um estande para o recolhimento de pilhas, baterias e lâmpadas para destinação adequada. Além disso, o Festival contará com a presença de instituições que atuam na esfera ambiental abordando a importância do cuidado com o meio ambiente.

“O Festival Gift de Músicas Acreanas vem para fomentar e fortalecer a cena musical acreana. Precisamos oportunizar as bandas e artistas autorais, levando arte e cultura para o cidadão”, afirma o fundador da Gift Talentos e também um dos integrantes do projeto, Hycaro Mattos.

O objetivo do projeto é fomentar, incentivar, divulgar e valorizar os novos talentos acreanos, fomentando tanto a música quanto a cultura nortista. O Festival Gift de Músicas Acreanas será um caminho de oportunidades, pois irá reunir o talento de músicos e compositores conterrâneos aguçando o interesse e a admiração do público por essas vozes que fazem parte da história acreana.

Este é um projeto contemplado pelo Edital nº 01/2021 do Fundo Municipal de Cultura, da Prefeitura de Rio Branco, por intermédio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB).

Gifit Talentos

A Gift Talentos atua na área cultural em geral, com ênfase nas ações relacionadas à música. A empresa oferece portfólios de artistas e facilita todo o processo de contratação, oferecendo agilidade, praticidade, segurança da contratação e facilidade de pagamento. Dessa forma, garante que o contratante encontre e contrate o músico ideal para seu evento.

Ficha técnica

Nathânia Oliveira: Diretora de Produção

Hycaro Mattos: Coordenador geral do projeto

Luan Portela: Coordenador de infraestrutura

Camila Gomes: Assessora de comunicação

Northwide Produtora: Cobertura audiovisual e fotográfica

Sandreia San e Mel Day: Cerimonialistas

Jhon Rabelo: Vocalista e Violonista

Renan Mattos: Guitarrista

Thalisson Ramires: Contrabaixista

Renato Vital: Percuteria

Eduardo Bibiano: Tecladista

Veja quem participa: