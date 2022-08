PM realiza operação e apreende adolescente com drogas em Rio Branco

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida acusada de tráfico de drogas na noite deste sábado (27), na rua Rio Grande do Sul, no bairro Preventório, na região do Papoco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, estava acontecendo uma Operação da Companhia de Cães (CPcães) com apoio do Giro, quando os policiais militares avistaram um homem em fundada suspeita, que ao perceber a aproximação dos policiais, correu e conseguiu fugir.

A Companhia de Cães, juntamente com cão Dante fez uma varredura no local onde o suspeito estava e, debaixo de entulhos, foram encontrados 22 tabletes de maconha, 13 trouxinhas de cocaína, 13 papelotes de skunk, duas facas, entre elas uma de serra, e uma tesoura.

Diante dos fatos, a adolescente que estava próxima aos entorpecentes, filmando a operação e discutindo com os policiais, foi encaminhada juntamente com as drogas à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as medidas cabíveis.