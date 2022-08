Prefeito de Rio Branco e Presidente da Amac visita a unidade referência em gestão e sustentabilidade em Uberlândia

Pensando em transformar Rio Branco em uma Capital moderna, o prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom esteve com sua comitiva, nessa quinta-feira (18), em Uberlândia – MG, onde visitaram a Unidade de Resíduos Sólidos do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae). A visita teve por objetivo conhecer os aspectos do saneamento relacionado ao recolhimento e a destinação final do lixo que é recolhido no município da cidade mineira.

O gestor da capital esteve acompanhado dos prefeitos de Acrelândia, Olavo Francelino de Rezende, de Assis Brasil, Jerry Correia, do Bujari, João Edvaldo Teles de Lima, de Plácido de Castro, Camilo da Silva e de Senador Guiomard, Rosana Gomes e foram recebidos pelo chefe da Unidade de Resíduos Sólidos, Carlos Moreira e pelo diretor-geral do Dmae, Adicionaldo dos Reis Cardoso.

Tião Bocalom viu de perto o trabalho realizado pelo Dmae de transformar os resíduos em energia elétrica que, segundo ele, é um sonho de sustentabilidade.

O chefe da Unidade, Carlos Moreira, explicou todo o processo de funcionamento do aterro que gera o gás metano. Ao invés de queimá-lo literalmente, eles o utilizam para gerar energia.

“Hoje nosso aterro não gera biogás para atmosfera. Ele é todo reutilizado para a geração de energia elétrica. Esse aterro é homologado pela ONU (Organização das Nações Unidas) e recebe teto de carbono e a prefeitura de Uberlândia vem fazendo esse trabalho”.

Outro local que a comitiva esteve foi a Unidade que trata o Resíduo de Construção Civil. O prefeito Tião Bocalom frisou que no Acre há um sério problema que é comprar brita de Rondônia.

“Fica muito caro. Em Rio Branco já era pra ter uma unidade igual, pois foi montada uma usina há muito tempo, porém nunca funcionou” afirmou o prefeito.

Carlos Moreira ressaltou que o material é importante, pois é muito rico, principalmente como base de estradas, ramais, além de ser um material puro eficiente e substitui muito bem a pedra.

“Aqui todo material britado é devolvido para o município, o contrato é justamente pensando nisso. O município é que faz o beneficiamento desse material”

O prefeito de Acrelândia Olavo Francelino acredita que tudo isso daria certo no Acre.

“Nós hoje vemos tantos entulhos de materiais de construção mal aproveitados e um equipamento desses com certeza resolveria o problema de muitos municípios do estado” concluiu.