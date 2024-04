Stellar Blade e Sand Land são destaques nos lançamento da semana

Em 2017 as Tartarugas Ninja tiveram um game beat’em up em 3D para fliperamas inspirado no clássico Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time. Agora este game foi convertido para consoles com extras que possuem três novas fases, seis batalhas extras contra chefes e mais. Jogadores podem controlar as tartarugas Leonardo, Michelangelo, Donatello ou Raphael, sozinhos ou com até quatro pessoas em multiplayer, cada qual com suas habilidades próprias.