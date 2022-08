Seict promove Fórum de Desenvolvimento no Parque de Exposições

A Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) apresentou na tarde desta segunda-feira, 1º, durante a Expoacre, no auditório de negócios do Parque de Exposições, em Rio Branco, o ambiente de negócios do Acre e do Conselho de Desenvolvimento do estado.

O encontro discutiu a apresentação das oportunidades de negócios propostas pela equipe de governo, como a retomada da construção civil, elaboração do plano de desenvolvimento, potencial turístico, potencial do setor florestal e agronegócio, entre outros. Foram apresentadas também as propostas dos setores produtivos por meio do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e do Setor Industrial.

Durante o encontro, o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, exibiu as propostas, planos e ações de desenvolvimento do estado. “Infelizmente a pandemia prejudicou muito o avanço do agronegócio no estado. Nosso Acre é muito rico e tem grandes potenciais a serem explorados”, observou.

Também estiveram presentes no evento os presidentes da Fecomércio e da Fieac e também cofundadores do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, Leandro Domingos e Assuero Veronez, respectivamente; lideranças do setor industrial e de outros, os titulares das secretarias de Planejamento e Gestão (Seplag), Ricardo Brandão; da Fazenda (Sefaz), José Amarísio Freitas; e representantes de instituições bancárias, além de empresários peruanos.

A Sefaz, Seplag e Seict estão trabalhando no Plano de Desenvolvimento do Acre e interagem com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.