Setor de Nefrologia da Fundhacre lança Cartão do Paciente Renal

Criado pela equipe multiprofissional do Setor de Nefrologia da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) foi apresentado, a pacientes e acompanhantes na manhã desta terça-feira, 16, o Cartão do Paciente Renal, com o intuito de reunir todas as informações de saúde relevantes que devem acompanhar indivíduos dessa clientela.

A exemplo do cartão de gestante, que todo mês é alimentado com informações sobre o tratamento da paciente, o novo cartão irá identificar os pacientes renais em toda a rede estadual de saúde.

“Todo mês fazemos a visita multiprofissional aos nossos pacientes, dando retorno sobre os exames mensais e estado nutricional”, destacou a nutricionista da Nefrologia, Ana Paula Travain.

O cartão informa nome, endereço, telefone para contato, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), tipo sanguíneo, exames de rotina mensais atualizados, informações sobre o tipo de acesso vascular que o paciente possui, perfil nutricional, social, informações psicológicas e clínicas, além de conter os medicamentos de uso contínuo, entre outras informações.

“Essa é uma iniciativa muito bacana, ajuda bastante na situação do paciente que às vezes precisa de cuidados especiais e, com o cartão, tem essa possibilidade com mais facilidade”, enfatizou o paciente Everton Matos.