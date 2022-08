Vereador no AC diz que Anitta incentiva uso de drogas e ataca PT e Lula

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, N.Lima, usou sua fala na tribuna da Casa Legislativa para falar sobre uma cartilha criada pelo Programa Nacional de DST/Aids para auxiliar profissionais e usuários de drogas na diminuição do contágio de HIV e outras doenças pelo compartilhamento de seringas e objetos usados no consumo de drogas.

O parlamentar exibiu uma reportagem afirmando que o folheto acabou chegando nas mãos de crianças e adolescentes em Sorocaba e deveria chegar apenas às pessoas que utilizam drogas. Ele alega que o recurso estaria ensinando as crianças a usar drogas.

”Que possamos fazer uma reflexão sobre o que vem acontecendo no nosso país, isso já aconteceu no governo federal passado, com a distribuição de uma cartilha ensinando nossas crianças a fazerem sexo, e agora vem isso aqui. É para nós abrirmos os olhos. O folheto nós já vimos aqui, eu tive acesso quando estava no segundo grau, naquela época, agora imagine entregando isso aqui para crianças?”, indaga, afirmando que isso se trata de uma irresponsabilidade.

N.Lima disse ainda que artistas incentivam o uso de droga e deu como exemplo a cantora Anitta. “Temos aí a cantora Anitta declarando, pedindo ao candidato à Presidência, Lula, que libere o uso da maconha”.

O vereador afirmou ainda que, se Lula voltar ao poder, defenderá “a ideologia de gênero e abertura do ato sexual com crianças”.

“Senhores, vamos pensar nos nossos filhos. Eu estou pensando nas minhas duas netinhas, no que elas podem encontrar se nós tivermos a volta desse partido criminoso que hoje estamos pagando uma conta absurda da roubalheira e corrupção instalada no nosso país. Estamos aí no momento eleitoral, escolha dos nossos representantes no Congresso. Você tem que pensar para que seu voto não seja dado a pessoas que vão defender isso aí. Querem voltar com a corrupção no nosso país. Então, fica o alerta que eu vou continuar fazendo porque sou cristão e defendo o que está na Bíblia, sou patriota e minha bandeira nunca vai ser vermelha”, finalizou.