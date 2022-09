A fazenda: Rico Melquiades volta, veste bota e chapéu; entenda

Rico Melquiades já calçou o par de botas e vestiu o chapéu para desembarcar em Itapecerica da Serra, na Região Metropolitana de São Paulo, onde fica instalada a sede de A Fazenda. A coluna LeoDias descobriu que a volta do campeão da temporada passada ao reality show tem a ver com algumas dinâmicas que vão acontecer ao longo da primeira semana de estreia, a partir do próximo dia 13 de setembro.

O influenciador agora se torna co-apresentador e entrará ao vivo diretamente do Paiol, local já conhecido do público, lançado no ano passado. Quatro famosos estarão confinados no Paiol ao longo de uma semana. E ficará a cargo do público, através de votação, quem serão os dois nomes a se juntar na sede com os demais participantes oficiais.

A partir desta escolha, o Paiol deixará de existir e dará lugar ao Rancho do Fazendeiro, a maior novidade da temporada. Desta vez, o Fazendeiro da semana poderá levar seus aliados para comemorar a vitória. O local será lugar de muitas confabulações e movimentações no jogo.

E não acaba por aí! Será de Rico Melquiades a missão de apresentar a nova sede ao público de casa. Isso mesmo! O ex-peão é quem vai pisar primeiro nas instalações, antes mesmo dos novos participantes, para mostrar a decoração dos ambientes, e claro, os animais que vão dar bastante trabalho pros confinados. Rico será peça-chave para o Hora do Faro no quadro A Fazenda – Última Chance, com participação fixa. É aguardar!