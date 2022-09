Polícia localiza corpo de jovem morto por facção criminosa no interior do Acre

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde deste sábado (24), em uma área de mata na rua Gerson Pereira, no bairro Democracia, mais conhecido como “Mutirão”. A suspeita é de que o corpo seja de Antônio Everson, de 30 anos.

A Polícia Civil de Senador Guiomard chegou ao local após receber uma denúncia anônima na delegacia da cidade. A pessoa que denunciou disse aonde estaria os restos mortais da vítima, que já estava em estado elevado de composição, amordaçado, esquartejado e enrolado com esponjas.

Uma foto do local foi entregue na Delegacia com o local preciso de onde estava o corpo e a informação que o cadáver estaria enterrado em uma cova de aproximadamente 1 metro de profundidade. Ao chegar no lugar indicado, os policiais civis pediram apoio a uma guarnição da Polícia Militar do 4° Batalhão, que isolaram a área para a chegada da Perícia Criminal.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) começaram a cavar e, devido a profundidade, pediram apoio do Corpo de Bombeiros Militar que auxiliaram nas escavação e a remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos.

Familiares de Antônio Everson estavam no local e disseram que possivelmente o corpo seria do homem, mas todos seguiram para o IML, onde aguardarão o exame de papiloscopia e terá a confirmação do nome da vítima.

Desaparecimento e vídeo nas redes sociais

Os familiares disseram ainda que Antônio estava morando há cerca de 2 meses no Ramal da Garapeira, na região da Vila Acre, na casa de uma parente, quando acabou desaparecendo.

Na tarde do último domingo (18), a reportagem teve acesso a um vídeo que mostra a morte de uma pessoa, que possivelmente fosse Antônio Everson.

No vídeo que foi publicado nas redes sociais é possível ver a vítima, que possivelmente seria membro de uma facção criminosa, amordaçado e sendo morto a golpes de faca, dentro de uma área de mata, por homens que se dizem membros do Bonde dos 13.

As imagens são muito fortes e mostram ainda a vítima com as mãos amarradas para trás e recebendo várias perfurações de faca no peito e na boca. Durante o crime, os bandidos exaltam o nome de uma organização criminosa Bonde dos 13 e citam a facção ao qual a vítima possivelmente é membro, o Comando Vermelho.

Na época, policiais civis de Senador Guiomard confirmaram à reportagem que o vídeo é verdadeiro e que o crime havia acontecido na última semana, em uma área de mata no bairro Democracia.

O caso agora passa a ser investigado e busca identificar os criminosos que mataram Antônio.