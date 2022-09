Blog do Ton: O que uma maratona de um colégio acreano pode ensinar sobre política?

Tempos atrás, um conhecido colégio do Acre promoveu uma maratona, onde cada turma convidou um político ou personalidade pública para representá-los. Um certo candidato a um importante cargo político no Acre foi representando uma dessas turmas.

Largou, correu alguns metros, entrou dentro de um carro e só saiu do carro para, prestes à linha de chegada, voltar a correr. O fato, bem comentado em grupos mais fechados, me deixou reflexivo: esses candidatos estão em uma corrida figurada, que são as eleições. Se num amistoso, que foi essa maratona, alguém usa uma muleta que é o carro, como será que se comporta no grande dia, que são as eleições?

Domingo (2) será o dia que escolheremos quem serão nossos representantes. E todo cuidado é pouco. Nas eleições, o carro pode ser uma diversidade de coisas. É nosso dever ficar de olho.

Dia 26

É o prazo máximo para o registro de pesquisas de intenção de voto.

Mas…

Esse é o prazo de registro. Elas podem ser divulgadas até o dia da eleição.

Boca de urna

Números de boca de urna só podem sair após o encerramento das votações em todo o país, às 17h hora de Brasília. Nestas eleições, o Acre encerra as votações às 15h hora local.

Desatualizados

Alguns sites ainda divulgam a informação de que o restante do país esperará até às 19h, hora de Brasília, para divulgar os números presidenciais. Equívoco. Estão desatualizados.

Dia D

Neste fim de semana, um volume tímido foi registrado nas ruas da capital acreana. Dois grandes fatores: tem muita gente para os interiores e muita gente, também, se planejando para o Dia D.

Feliz

Com um grande percentual de eleitores ainda indecisos para os cargos do legislativo, feliz é quem se prepara para este grande dia.

Estratégia

Tem lugares que o eleitor vai votar e não sabe em quem. Pelo meio do caminho acha algum candidato que lhe agrada minimamente e, vòilá! Voto registrado. Quem tiver estratégia, vai conquistar esse eleitor antes.

Esquecidos

A lista de estados esquecidos, contendo o Acre, das agendas presidenciais ganhou força na imprensa local. Saiu primeiro aqui.

Economia

Deu na Veja: Banqueiros e empresários influentes já sopraram a Lula que Jorge Viana, do Acre, e outros gestores petistas seriam bem recebidos “se acomodados em pastas que resultassem de um provável desmembramento do Ministério da Economia atual, como a da Indústria e Comércio e a do Planejamento, ou mesmo a Casa Civil ou a de Relações Exteriores”.

Especulações

O material foi publicado em uma reportagem que trazia especulações sobre a escolha de Lula para o Ministério da Economia. “Com a disputa indefinida, a lista de candidatos se estende a um grupo de políticos petistas de destaque, liderados pelo ex-governador do Piauí, Wellington Dias, que recentemente defendeu um perfil mais centrista e menos petista para um futuro governo — o que é música para os ouvidos de financistas. No rol entram ainda ex-governadores como Jorge Viana, do Acre, e os baianos Jaques Wagner e Rui Costa”, diz um trecho da publicação.