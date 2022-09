Concurso INSS: Cebraspe é a banca e tem 1.000 vagas para Técnico

Após muita espera, finalmente temos o nome da empresa responsável pela organização do concurso INSS: o Cebraspe. A Dispensa de licitação foi publicada no Diário Oficial da União, o que aumenta as expectativas para novidade nas próximas semanas.

Extrato de Dispensa de Licitação

Se você quer saber tudo sobre a seleção do INSS, este artigo é para você! Mesmo que seja novato no mundo dos concursos, explicaremos tudo certinho… Vamos lá!

Esse é um dos maiores concursos públicos do país dos últimos anos! Serão ofertadas 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social (nível médio), com remuneração inicial de R$ 5.447,79, além da estabilidade, que vai dar aos aprovados uma garantia extra de que não podem ser demitidos.

Vale frisar que, recentemente, foi publicada uma portaria que autorizou a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova no certame.

Ao longo deste artigo, você encontra um panorama completo sobre o Concurso INSS para que possa se preparar o quanto antes. Não perca nenhum detalhe.

Concurso INSS: situação atual

Cargos vagos

Segundo dados recentes, que constam no Portal Brasileiro de Dados Abertos, o INSS registrou 23.150 cargos vagos. As vagas se distribuem da seguinte forma:

Concurso INSS: carreira

Remuneração

A remuneração dos servidores do INSS é composta de três parcelas:

Vencimento Básico Gratificação de Atividade Executiva (GAE) Gratificação de Atividade de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS).

Técnico do Seguro Social:

O vencimento básico é a menor parcela da remuneração do Técnico do INSS, sendo que no início de carreira, o valor é de R$ 712,61; No final de carreira, o valor vai para R$ 1.102,02.

A Gratificação de Atividade Executiva (GAE) equivale a 160% do vencimento básico. No início de carreira, seu valor é de até R$ 1.140,18; no final de carreira, o valor vai para R$ 1.763,23.

A Gratificação de Atividade de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) é a maior parcela da remuneração.

No início de carreira, seu valor é de até R$ 3.595,00 enquanto que no final de carreira, o valor vai para R$ 6.234,00.

Estrutura remuneratória do cargo de Técnico do INSS

Somando-se os valores das remunerações, chegamos ao total inicial de R$ 5.447,79 para Técnico.

Analista do Seguro Social:

O vencimento básico é a menor parcela da remuneração do Analista do INSS. No início de carreira, seu valor é de R$ 992,72; no final de carreira, o valor vai para R$ 1.467,61.

A Gratificação de Atividade Executiva (GAE) equivale a 160% do vencimento básico. No início de carreira, seu valor é de até R$ 1.588,35; no final de carreira, o valor vai para R$ 2.348,18.

A Gratificação de Atividade de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) é a maior parcela da remuneração.

No início de carreira, seu valor é de até R$ 5.776,00. Já no final de carreira, o valor vai para R$ 9.218,00.

Estrutura remuneratória do cargo de Analista do INSS

Somando-se os valores das remunerações, chegamos ao total inicial de R$ 8.357,07 para Analista.

Concurso INSS: requisitos

Técnico do Seguro Social: certificado de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente.

Analista do Seguro Social com Formação em Qualquer Área: diploma de conclusão de curso de nível superior de graduação em qualquer área de formação.

Analista do Seguro Social com Formação em Serviço Social: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Serviço Social e registro no órgão de classe específico.

Concurso INSS: atribuições

Técnico do Seguro Social:

Realizar atividades internas e externas relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de tarefas de competências constitucionais e legais do INSS que não demandem formação profissional específica;

Coletar informações, executar pesquisas, levantamentos e controles, emitir relatórios e pareceres.

Analista do Seguro Social com Formação em Serviço Social:

Prestar atendimento e acompanhamento aos usuários dos serviços prestados pelo INSS nas Agências e aos seus servidores, aposentados e pensionistas;

Elaborar, executar, avaliar planos, programas e projetos na área de Serviço Social e Reabilitação Profissional;

Supervisionar e homologar os programas profissionais realizados por terceiros ou instituições conveniadas;

Realizar avaliação social para fins de concessão de direitos previdenciários e benefícios assistenciais;

Promover estudos sociais e socioeconômicos, pesquisa e levantamento de informações visando à emissão de parecer social para subsidiar o reconhecimento e a manutenção de direitos previdenciários e benefícios assistenciais, bem como à decisão médico pericial.

Concurso INSS: última edição (2015)

A última edição do concurso INSS foi realizada no ano de 2015, sob organização do Cebraspe, quando foram ofertadas 950 vagas para os tradicionais cargos de Analista e Técnico do Seguro Social.

800 vagas – Técnico do Seguro Social

150 vagas – Analista do Seguro Social com formação em Serviço Social

Provas do concurso

A avaliação dos candidatos foi feita por meio de duas provas, sendo uma de conhecimentos básicos, com 50 questões, e uma prova de conhecimentos específicos, com 70 questões, todas com peso de 1,00 ponto.

P1 – Objetiva de Conhecimentos Básicos (eliminatório e classificatório);

P2 – Objetiva de Conhecimentos Específicos (eliminatório e classificatório).

Os candidatos tiveram 3 horas e 30 minutos para realizar as provas, que juntas tinham 120 questões, do tipo CERTO ou ERRADO.

É importante ressaltar que para os dois cargos, as provas foram realizadas no mesmo dia, mas em turnos diferentes. Ou seja, o candidato podia concorrer aos dois cargos.

Para ser considerado habilitado, o candidato tinha que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

Nota igual ou superior a 10,00 pontos na P1; Nota igual ou superior a 21,00 pontos na P2; Nota igual ou superior a 36,00 pontos no conjunto das duas provas.

Disciplinas cobradas – Técnico

Na tabela abaixo, você confere quantidade de questões e as respectivas disciplinas cobradas para o cargo de Técnico do Seguro Social.

Conh. Básicos Conh. Específicos 06 – Ética no Serviço Público 70 – Seguridade Social 06 – Regime Jurídico Único – 07 – Noções de Direito Constitucional – 05 – Noções de Direito Administrativo – 15 – Língua Portuguesa – 06 – Raciocínio Lógico – 05 – Noções de Informática –

Disciplinas cobradas – Analista

Na tabela abaixo você confere quantidade de questões e as respectivas disciplinas cobradas para o cargo de Analista do Seguro Social.

Conh. Básicos Conh. Específicos 14 – Língua Portuguesa 70 – Serviço Social 05 – Raciocínio Lógico – 05 – Noções de Informática – 04 – Direito Constitucional – 06 – Direito Administrativo – 10 – Legislação Previdenciária – 06 – Legislação da Assistência Social, Saúde do Trabalhador e da Pessoa com Deficiência –

Concurso INSS: demanda de inscritos

Foram registrados, no total, 1.087.789 candidatos inscritos neste concurso. Em outras palavras, um dos maiores dos últimos anos!

Analista: 43.982 inscritos (concorrência de aproximadamente 293 candidatos por vaga);

43.982 inscritos (concorrência de aproximadamente 293 candidatos por vaga); Técnico: 1.043.807 inscritos (concorrência de aproximadamente 1.304 candidatos por vaga).

►Demanda de inscritos por cidade/UF

Concurso INSS: nomeações

Durante o prazo de validade do último concurso do INSS, que expirou em agosto de 2018, foram nomeados 800 aprovados para Técnico do Seguro Social e 150 para Analista do Seguro Social.

Lembramos que esses números eram exatamente a quantidade de vagas previstas no edital. Não houve convocação de excedentes, a não ser nos casos em que o candidato aprovado dentro das vagas não assumiu.

Concurso INSS: nota de corte – Técnico

Como o concurso do INSS foi feito por gerência executiva, em cada localidade foi registrada uma nota de corte.

Na imagem abaixo, é possível conferir a análise das notas dos aprovados dentro das vagas no cargo de Técnico do Seguro Social, na ampla concorrência.

O gráfico é lido da seguinte forma: em 18% das gerências, a nota de corte foi 101 pontos líquidos. Em 6% das gerências, a nota de corte foi 103 pontos líquidos.

A NOTA DE CORTE é a menor nota necessária para ter a chance de ficar entre os selecionados para a vaga desejada. Para mais detalhes, acesse nosso artigo completo.

Concurso INSS: cadernos e gabaritos de prova

Uma boa preparação não deve ficar apenas na teoria. Para se familiarizar com o estilo de cobrança e se acostumar com o tempo limite, é preciso também treinar questões e provas anteriores.

Se a prova fosse hoje, você conseguiria uma boa pontuação? Faça o download das provas anteriores do INSS e descubra na prática como anda seu desempenho!

Concurso INSS 2015:

Concurso INSS 2008:

Concursos INSS: linha do tempo

2015

Cargos: Analista e Técnico do Seguro Social

Analista e Técnico do Seguro Social Vagas: 950

950 Banca: Cebraspe

Cebraspe Edital: Edital INSS 2015

2013

Cargos: Analista do Seguro Social

Analista do Seguro Social Vagas: 300

300 Banca: Funrio

Funrio Edital: Edital INSS 2013

2011

Cargos: Perito Médico Previdenciário e Técnico do Seguro Social

Perito Médico Previdenciário e Técnico do Seguro Social Vagas: 1.875

1.875 Banca: FCC

FCC Edital: Edital INSS 2011

2008

Cargos: Analista e Técnico do Seguro Social

Analista e Técnico do Seguro Social Vagas: 2.000

2.000 Banca: Cespe

Cespe Edital: Edital INSS 2008

