Concurso MPU: confira as vagas previstas para 2023

O Ministério Público da União conta com 42 vagas previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023 a serem preenchidas por meio de concurso público (concurso MPU).

O órgão poderá usar essas vagas para chamada de aprovados do concurso de 2018, vigente até setembro de 2024, para técnico administrativo e analista de direito.

No entanto, cabe ressaltar que MPU tem concurso previsto para técnico de segurança, cargo de nível médio. A previsão de provimentos pode ajudar a seleção a sair do papel.

Embora ainda não tenha divulgado o número de vagas para o novo edital, o órgão recentemente fez uma reestruturação no quadro de servidores, criando os cargos de Analista de Gestão Pública, Analista em Clínica Médica e Analista em História.

Concurso MPU: situação atual

De acordo com os provimentos previstos na PLOA 2023, 24 vagas estão previstas para o Ministério Público da União.

O último edital para os cargos de Analista do MPU/Direito e Técnico do MPU/Administração, tem a validade prorrogada até o dia 27 de setembro de 2024, o que possibilita novas nomeações.

Convocação 2018

O Ministério Público da União convocou os candidatos aprovados do último concurso MPU realizado em 2018. De acordo com o órgão, a lista dos convocados e as opções pela localidade de lotação serão divulgadas na página oficial do MPU.

CONVOCAÇÃO/APROVADOS

Concurso MPU: cargos vagos

Abaixo você confere a quantidade atualizada de cargos vagos para Analista – Direito e Técnico – Administração, distribuídos pelo MPU:

Cargos Vagos MPF MPT MPDFT MPM MPU – Total Analistas 1248 (197 + 1051 reserva)vagos 42 vagos 12 vagos 41 vagos 1343 cargos vagos Técnicos 509 (202 + 307 reserva)vagos 88 vagos 36 vagos 4 vagos 637 cargos vagos

Concurso MPU: atribuições e requisitos

Um dos critérios para fazer uma boa escolha do cargo ao qual se candidatar é o conjunto de atribuições do cargo. Pois, embora a estabilidade e o salário de um cargo possam ser atrativos, é muito importante levar isso em consideração, afinal, este será seu emprego por um bom tempo.

O cargo de analista do MPU possui diversas tarefas, entre as quais estão:

Assessoramento em processos judiciais;

Atuação em processos jurídicos e administrativos;

Realização de avaliações, perícias e vistorias;

Atuar na gestão de contratos

Para ser um analista do MPU é necessário ter graduação em direito.

Já aos técnicos do órgão ficam reservadas as respectivas atividades:

Auxiliar na prática de atos em processos judiciais;

Acompanhar processos administrativos;

Elaborar atas

Para investidura no cargo de técnico é preciso ter concluído o ensino médio.

Concurso MPU: remuneração

Remunerações no edital MPU 2018

De acordo com o edital, a remuneração inicial dos cargos é a seguinte varia entre R$ 6.862,72 para os Técnicos e R$ 11.259,81 para os Analistas. Ambos os cargos exigem jornada de 40 horas semanais. Além da remuneração fixada, sabe-se que os servidores do MPU fazem jus a:

Auxílio alimentação: em torno de R$900,00;

Adicional de qualificação: de 1% a 12,5%, conforme a qualificação (de cursos de treinamento a doutorado);

Funções gratificadas e cargos em comissão: a partir de R$600 por mês.

Reajuste nas remunerações

Com o reajuste salarial (Lei 13.316/2016) já aprovado e em vigor, os salários dos servidores do Ministério Público Federal ficaram ainda mais atraentes.

O reajuste salarial para o MPU foi de 12%, dividido em oito parcelas, a serem pagas em quatro anos. A partir de 1.º de janeiro de 2019 o salário dos analistas e técnicos do MPU terá o reajuste de 12% previsto na lei sancionada este ano.

Mês/Ano Analista MPU Técnico MPU Nov/2016 R$ 10.119,93 R$ 6.167,99 Jun/2017 R$ 10.461,90 R$ 6.376,41 Nov/2017 R$ 11.006,83 R$ 6.708,53 Jun/2018 R$ 11.259,81 R$ 6.862,73 Nov/2018 R$ 11.616,61 R$ 7.080,21 Jan/2019 R$ 12.455,30 R$ 7.591,37 Tabela de remuneração

Concurso MPU: último edital

O último concurso MPU aconteceu no ano de 2018 e ofertou vagas para os cargos de Técnico e Analista. O MPU divulgou a convocação dos candidatos aprovados para os cargos. Confira abaixo:

Lista de aprovados no MPU

O último concurso MPU teve seu resultado final homologado em dezembro de 2018 e desde então, os candidatos aprovados já estão sendo convocados.

O certame ofereceu vagas para Analista do MPU na especialidade Direito e Técnico do MPU na especialidade Administração.

Segundo dados fornecidos pelo Ministério Público da União, 181 analistas e 264 técnicos já foram nomeados.

De acordo com o edital, seria formada uma relação de aprovados com as seguintes quantidades de pessoas:

Técnico do MPU – Especialidade: Administração

UF da vaga Ampla Concorrência PcD Negros AC 54 8 16 AP 50 8 14 DF 2505 358 716 MG 230 33 66 RJ 371 53 106 RS 395 57 113 Técnico do MP – Administração

Analista do MPU – Especialidade: Direito

UF da vaga Ampla Concorrência PcD Negros AM 61 9 17 AP 18 3 5 BA 72 11 21 DF 810 116 231 ES 22 4 6 GO 32 5 9 MS 32 5 9 MT 56 9 16 PA 82 12 23 RJ 86 13 25 RO 32 5 9 RS 127 19 37 SC 56 9 16 Analista do MPU – Direito

Consolidado de nomeações – concurso MPU 2018

Região Analista/Direito Técnico/Administração Nacional 29 76 Acre 7 3 Alagoas 0 0 Amapá 4 4 Amazonas 8 9 Bahia 10 0 Ceará 0 0 Distrito Federal 39 77 Espírito Santo 1 2 Goiás 1 1 Maranhão 0 1 Mato Grosso 11 12 Mato Grosso do Sul 5 10 Minas Gerais 4 3 Pará 10 16 Paraíba 1 0 Paraná 9 4 Pernambuco 1 0 Piauí 0 0 Rio de Janeiro 6 12 Rio Grande do Norte 0 0 Rio Grande do Sul 12 13 Rondônia 8 6 Roraima 5 3 Santa Catarina 2 2 São Paulo 0 9 Sergipe 0 0 Tocantins 2 1 Total 181 264

Vale lembrar que, no concurso do MPU realizado 2013, foram convocados mais de 4.000 candidatos aprovados durante o período de validade do certame, sendo cerca de 3.000 para o cargo de Técnico, e os demais para o cargo de Analista.

Concurso MPU: estrutura das provas

De acordo com o edital passado, os candidatos ao cargo de Técnico tiveram 120 questões objetivas do tipo “certo/errado” para resolver em 3 horas e 30 minutos. As questões se dividiram em:

conhecimentos básicos: 50 itens

conhecimentos específicos: 120 itens

Para o cargo de Analista, além destes mesmos 120 itens, os candidatos fizeram uma prova discursiva. Por este motivo, o tempo foi um pouco maior: 4 horas e 30 minutos.

Concurso MPU: disciplinas cobradas no edital

De acordo com o edital, as disciplinas cobradas para cada cargo são as seguintes:

ANALISTA DO MPU:

Português

Acessibilidade

Promoção da Igualdade Racial

Ética no serviço público

Legislação aplicada ao MPU e CNMP

Direito constitucional

Direito administrativo

Direito do trabalho

Direito processual do trabalho

Direito civil

Direito processual civil

Direito penal e processual penal

Direito penal militar e processual penal militar

TÉCNICO DO MPU:

Português

Promoção da Igualdade Racial

Acessibilidade

Ética no serviço público

Legislação aplicada ao MPU e CNMP

Direito constitucional

Direito administrativo

Administração

Arquivologia

Administração financeira e orçamentária

Em relação ao edital de 2013, observa-se que houve a inclusão de matérias novas em ambos os cargos. Houve ainda a exclusão das disciplinas de Raciocínio Lógico e Informática para o cargo de Técnico.

Concurso MPU: provas e gabaritos

