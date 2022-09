Concurso Senado: edital é retificado; veja modificações

As modificações foram realizadas em diversos pontos de todos os cargos oferecidos na seleção. Acompanhe em detalhes abaixo:

Retificação concurso Senado

De acordo com a retificação, para o cargo de Policial Legislativo foram apresentadas mudanças no teste de aptidão física e na classificação do concurso Senado. Veja abaixo:

Já para o cargo de Analista Legislativo – Diversas Especialidades, foram alterados pontos relativos à classificação, conforme consta abaixo:

E para Analista Legislativo – Especialidade Registro e Redação Parlamentar, foi retificado o item que trata da prova prática de taquigrafia:

Os editais para cargo de Advogado e Consultor Legislativo – Diversas Especialidades também foram alterados, na parte de provas objetivas e classificação, respectivamente.

Panorama

O concurso Senado oferece, no total, 22 vagas imediatas e oportunidades de cadastro reserva para cargos que exigem o nível superior de formação.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de setembro pelo site da FGV, banca organizadora do certame. As taxas são de:

R$ 55,00 (Técnico Legislativo)

R$ 73,00 (Analista Legislativo)

R$ 94,00 (Advogado e Consultor)

As remunerações podem chegar ao valor de R$ 33.461,68, a depender do cargo pretendido. E as provas objetivas estão marcadas para 6 de novembro e as discursivas, para a função que houver, em 27 de novembro.