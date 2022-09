Concursos Educação 2022: diversas vagas para professor

Concursos Educação: curto prazo (até 6 meses)

Status: banca definida

Perspectiva: O concurso público será organizado pela UEG para TAE e professor.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: professor

professor Vagas: a definir

a definir Formação: superior

superior Salário: R$ 2.333,19 (último edital)

R$ 2.333,19 (último edital) Curso: Concurso Prefeitura de Boa Vista Educação

Status: banca definida

Perspectiva: O concurso público será organizado pelo Cebraspe e deve ofertar 400 vagas para diversas especialidades.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: professor

professor Vagas: 400

400 Formação: superior

superior Salário: até R$ 9.513,44

até R$ 9.513,44 Curso: Prefeitura de Joinville Educação

Status: banca definida

Perspectiva: O concurso público será organizado pela Fundação CEFETMINAS (Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais). O edital IFSULDEMINAS ofertará oportunidades para o quadro de efetivos de técnicos-administrativos.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: IFSULDEMINAS

Status: banca definida

Perspectiva: O certame ficará sob responsabilidade do IDECAN (Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional) e agora, com a publicação do contrato, o edital UFBA será publicado em breve.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: diversos

diversos Vagas: 145

145 Formação: técnico, médio e superior

técnico, médio e superior Salário: a definir

a definir Curso: UFBA

Status: comissão formada

Perspectiva: O novo concurso da Secretaria da Educação do Ceará foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará. O certame será para a contratação de 200 professores para as escolas indígenas das etnias Anacé, Gavião, Jenipapo-Kanindé, Kalabaça, Kanindé, Kariri, Pitaguary, Potyguara, Tabajara, Tapeba, Tapuia Kariri, Tubiba Tapuia e Tupinambá.

Vagas/Cargos e salário inicial:

Cargo: professor

professor Vagas: 200

200 Formação: nível superior

nível superior Salário: a definir

a definir Curso: SEDUC CE

Status: banca definida (CEFET Minas)

Perspectivas: O Instituto Federal de Brasília (concurso IFB) definiu a CEFET Minas – Fundação de Apoio a Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais – como banca organizadora do seu novo edital.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: professor do ensino básico, técnico e tecnológico e técnico administrativo em educação.

Formação: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: até R$ 9.572,67

até R$ 9.572,67 Curso: IFB

Status: comissão formada

Perspectivas: De acordo com a imagem de um documento que circula pela internet, a Universidade Federal do Sergipe, por meio da Portaria n.º 79 de 26 de janeiro de 2022, constituiu a comissão organizadora do próximo concurso UFS para cargos administrativos em educação.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Técnico-administrativos

Técnico-administrativos Formação: Médio e superior

Médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: UFS

Status: Banca definida (Vunesp)

Perspectivas: A Universidade Estadual de Campinas disponibilizou o extrato do contrato com a Fundação Vunesp, para a organização de um novo concurso para servidores. A contratação se deu por dispensa de licitação para o provimento de 27 cargos diferentes, possuindo valor total de R$ 501.740,55.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Técnico-administrativos

Técnico-administrativos Formação: nível médio e superior

nível médio e superior Vagas: a definir

a definir Remuneração: a definir

a definir Curso: UNICAMP

Status: Banca Definida (Fundep)

Perspectivas: Fundep é banca organizadora do novo concurso da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) por meio de dispensa de licitação.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Técnico Administrativo em Educação

Técnico Administrativo em Educação Formação: nível médio

nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: UFJF

Status: comissão formada

Perspectivas: está formada a comissão responsável pelo concurso da Universidade Estadual de Roraima (UERR) para provimento de vagas no cargo de Analista Técnico Jurídico.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Analista Técnico Jurídico

Analista Técnico Jurídico Formação: nível médio e superior

nível médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: UERR

Status: comissão formada

Perspectivas: está formada a comissão responsável pelo concurso da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. De acordo com a autorização concedida pela governador Fátima Bezerra, o novo concurso UERN contará com vagas para professores e técnicos administrativos.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: professores e técnicos administrativos

professores e técnicos administrativos Formação: nível superior

nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: UERN

Status: autorizado

Perspectivas: Foi autorizada a realização de um novo concurso público da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Serão ofertadas ao todo 60 vagas distribuídas entre os cargos de Técnico Universitário e Professores.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Técnico Universitário e Professores

Técnico Universitário e Professores Formação: nível superior

nível superior Vagas: 60

60 Salário: R$ 7.261,37 [último edital]

R$ 7.261,37 [último edital] Curso: Udesc

Status: Edital em 2022

Perspectivas: O Reitor da Universidade Federal da Paraíba, Valdiney Gouveia, em entrevista dada ao programa “Rede Verdade”, anunciou que está previsto um novo concurso UFPB para professores e técnicos-administrativos em 2022, para nível médio e superior.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Técnico-administrativo e professores

Técnico-administrativo e professores Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 100

100 Salário: a definir

a definir Curso: UFPB

Status: autorizado

Perspectivas: A governadora do estado do Piauí, Regina Sousa, autorizou a realização de um novo concurso da Universidade Estadual do Piauí para o provimento de 335 vagas.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: técnico-administrativos e professor

técnico-administrativos e professor Formação: nível médio e superior

nível médio e superior Vagas: 335

335 Salário: a definir

a definir Curso: UESPI

Status: Anunciado

Perspectivas: Em uma coletiva de imprensa, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou um novo concurso com 804 novas vagas para várias áreas da gestão municipal, dentre as quais, ao menos 404 para a área da educação, sendo 350 só para professor (concurso SME João Pessoa).

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Professor

Professor Formação: nível médio e superior

nível médio e superior Vagas: 350

350 Salário: a definir

a definir Curso: SME João Pessoa

Status: Anunciado

Perspectivas: Em uma transmissão ao vivo realizada entre a Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos do Rio Grande do Norte – SEARH RN, Virgínia Ferreira, e a Governadora do Estado, Fátima Bezerra, foi anunciada, dentre outras, a previsão de realização de um novo concurso SEEC RN, para a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer em 2022.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SEEC RN

Status: comissão formada

Perspectivas: O Prefeito Municipal de Marabá, Sebastião Miranda Filho, instituiu a comissão organizadora do novo concurso SEMED Marabá.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Cuidador

Cuidador Formação: Médio

Médio Vagas: 50

50 Salário: a definir

a definir Curso: SEMED MARABÁ

Status: Autorizado/Comissão formada

Perspectivas: O prefeito de Teresina Dr. Pessoa autorizou, a formação de uma comissão que irá analisar como vai se dar o novo concurso SEMEC Teresina 2022, para a contratação de 1.114 professores efetivos e 27 vagas para a contratação de psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas na Secretaria Municipal de Educação. Os salários previstos variam de R$ 2,4 mil, para jornada de 20 horas a R$ 4,8 mil, para uma jornada de 40 horas.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Professor; Psicólogo, Assistente Social; Nutricionista

Professor; Psicólogo, Assistente Social; Nutricionista Escolaridade: nível superior

nível superior Número de vagas: 1.141

1.141 Remuneração: R$ 2.400,00 a R$ 4.800,00

R$ 2.400,00 a R$ 4.800,00 Curso: SEMEC Teresina PI

Status: Banca definida (FEPESE)

Perspectivas: A Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos, FEPESE, foi escolhida para organizar a seleção de preenchimento do quadro de pessoal Secretaria Municipal de Educação de Balneário de Camboriú. Com a banca definida, a publicação do edital é iminente.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Escolaridade: a definir

a definir Número de vagas: a definir

a definir Remuneração: a definir

a definir Curso: SEMEC Balneário Camboriú (SC)

Status: Autorizado/Comissão formada

Status: comissão formada

Perspectivas: A Secretaria de Estado da Educação de Rondônia designou seis servidores para comporem a comissão responsável pelo acompanhamento do novo Concurso Seduc RO.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SEDUC RO

Banca do último concurso :IBADE

Edital do último concurso: Edital Seduc RO – 2016

Status: comissão formada / Autorizado

Perspectivas: A UEAP está com um novo concurso autorizado. Serão ofertadas 60 vagas para o cargo de professor e 20 para o cargo de técnico-administrativo.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor e Técnico Administrativo

Professor e Técnico Administrativo Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 80

80 Salário: a definir

a definir Curso: UEAP

Edital do último concurso: Edital 2013

Status: banca definida/edital previsto para novembro

Perspectivas: O Governo do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, autorizou a oferta de 303 vagas imediatas para professor I com carga horária de 16 horas por semana no novo concurso para a Secretaria de Educação. A estimativa é que o edital seja publicado no mês de novembro e que as vagas atendam a todas as Diretorias Regionais do Estado.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor I

Professor I Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 303

303 Salário: R$1.179,35.

R$1.179,35. Curso: SEEDUC RJ

Edital do último concurso: Edital Seeduc RJ 2014

Status: anunciado / Comissão de concursos formada

Perspectivas: O Governo do Rio Grande do Sul anunciou, em uma publicação em seu Portal Eletrônico Oficial, a necessidade de reposição de servidores na Secretaria de Educação, devido às aposentadorias que se somaram a defasagens históricas, devendo haver o preenchimento de 1.500 vagas para professores em um novo certame. A comissão de concursos foi anunciada. É importante ressaltar que essa comissão não foi designada para um concurso público específico.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor

Professor Formação: a definir

a definir Vagas: 1500

1500 Salário: a definir

a definir Curso: SEDUC RS

Status: banca definida

Perspectivas: A prefeitura de Erechim, RS, anunciou que realizará um concurso público ofertando 93 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva para diversas áreas. Para o concurso SME Erechim serão direcionadas 26 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 26 + CR

26 + CR Salário: R$ 1.660,67 a R$ 5.689,94

R$ 1.660,67 a R$ 5.689,94 Curso: SME Erechim

Banca do último concurso: Objetiva Concursos

Edital do último concurso: Edital Erechim 2019

Status: banca definida

Perspectivas: A prefeitura de Saquarema, RJ, divulgou que o IBAM é a banca organizadora do concurso público que visa 1.344 vagas para diversas áreas. Para o concurso SME Saquarema serão direcionadas 930 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 930

930 Salário: até R$ 1.885,74 [último edital]

até R$ 1.885,74 [último edital] Curso: SME Saquarema

Banca do último concurso: Fundação CEPERJ

Edital do último concurso: Edital Saquarema 2015

Status: grupo de trabalho constituído

Perspectivas: Na divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de 2021 consta autorização para realização de concurso público a atender cargos vagos para Educador Infantil e Professor. Além disso, já foi constituído um grupo de trabalho para realizar o levantamento e consolidação dos cargos vagos no órgão.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Professor Natal (RN)

Banca do último concurso: Compec

Edital do último concurso: Edital Secretaria de Educação 2010

Status – banca definida – RHS Consult

Perspectivas – A Prefeitura de Jales divulgou a RHS Consult como banca organizadora de seu próximo concurso para a Secretaria de Educação.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor de Atendimento Educacional Especializado – Agente de Organização Escolar – Agente de Educação Infantil – Educador de EMEI – Secretário de Escola – Monitor de transporte escolar

Professor de Atendimento Educacional Especializado – Agente de Organização Escolar – Agente de Educação Infantil – Educador de EMEI – Secretário de Escola – Monitor de transporte escolar Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 22 + CR

22 + CR Salário: a definir

a definir Curso: SME Jales

Status – Comissão formada / Confirmado pelo Prefeito / edital em breve

Perspectivas – O prefeito do Município de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anunciou que até o dia 11 de outubro – data em que se comemora o aniversário da cidade – será lançado o edital para o concurso SME Campina Grande, para a área da Educação com vagas para professores, cuidadores e demais profissionais da área, topógrafos e arquitetos

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor, topógrafo e arquiteto

Professor, topógrafo e arquiteto Formação: Nível Superior

Nível Superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SME Campina Grande

PSS SME Guarujá

Status: Comissão formada

Perspectivas: Foi instituída a Comissão Especial para coordenar os trabalhos referentes ao PSS SME Guarujá SP. O Processo Seletivo se dará para contratação temporária, com cadastro reserva, para provimento das vagas de professor da rede de ensino do município do litoral paulista.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Professor de Educação Básica III

Professor de Educação Básica III Escolaridade: a definir

a definir Número de vagas: a definir

a definir Remuneração: a definir

a definir Curso: SME Guarujá

PSS SME Goiânia

Status: autorizado

Perspectivas: Foi autorizada a realização de um processo seletivo simplificado para a Prefeitura de Goiânia (PSS) para contratação de temporários na área de educação (SME Goiânia).

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: diversos

diversos Escolaridade: médio e superior

médio e superior Número de vagas: 194

194 Remuneração: R$ 2.701,76

R$ 2.701,76 Curso: SME Goiânia

Status: Comissão constituída / autorizado/ 1.300 vagas

Perspectivas: O Secretário de Educação de Recife, Fred Amâncio, confirmou para o Vereador Rinaldo Junior (PSB), que haverá concurso público para completar todo o quadro da educação. Serão ofertadas 1.300 vagas para Professor I e II.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Professor I e II

Professor I e II Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 1.300

1.300 Salário: a definir

a definir Curso: SME Recife PE

Concurso SMED BH (MG)

Status: Comissão constituída

Perspectivas: O novo concurso da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED BH) está com a comissão responsável por realizar os estudos de viabilidade formada.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: Professor Municipal e Assistente Administrativo Educacional

Professor Municipal e Assistente Administrativo Educacional Formação: Nível Superior

Nível Superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.243,43 / R$ 2.758,41 [último edital]

R$ 2.243,43 / R$ 2.758,41 [último edital] Curso: SMED BH

Status: Comissão formada

Perspectivas: Foi instituída a comissão responsável pelo novo certame da Secretaria Municipal de Educação do Rio Grande do Norte (SME RN). A comissão ficará responsável para tomar todas as providências que antecedem a publicação do edital.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$1.040,12 a R$ R$ 1.245,77 [último edital]

R$1.040,12 a R$ R$ 1.245,77 [último edital] Curso: SME RN

Status – Banca definida

Perspectivas: Esse novo certame vai contemplar vagas para Docente da Educação Infantil e Fundamental.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Docente da Educação Infantil e Fundamental

Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Prefeitura de Rondonópolis

Banca do concurso – Instituto Consulplan

Edital do último concurso – Edital Rondonópolis 2019

Status – Banca em definição

Perspectivas: Foi autorizada a criação de cargos para provimento de vagas no quadro efetivo de servidores para o concurso da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré na área de educação. O certame encontra-se com a banca organizadora em definição.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Pedagogo

Pedagogo Formação: Nível Superior

Nível Superior Vagas: 05

05 Salário: R$ 2.329,84

R$ 2.329,84 Curso: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré

Banca do último concurso – Calegario

Edital do último concurso – Nova Mamoré 2016

Concursos Educação: médio prazo (6 meses a 1 ano)

Status: Autorizado/Comissão formada/banca definida

Perspectivas: A CEFETMINAS foi escolhida como banca organizadora do novo concurso FAMES. Vale lembrar que serão ofertadas 65 vagas diretas, sendo 10 para professor titular, 17 para professor adjunto, 26 para professor assistente, 6 para assistente administrativo e 6 para técnico de nível superior na Faculdade de Música do Espírito Santo.

Vagas/Cargos e salário inicial

Status: Previsto para 2022/Comissão formada / banca definida

Previsto para 2022/Comissão formada / banca definida Cargos: Professor titular, adjunto e assistente; Assistente administrativo

e Técnico de nível superior

Professor titular, adjunto e assistente; Assistente administrativo e Técnico de nível superior Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 65

65 Salário: A definir

A definir Cursos FAMES

Banca do último concurso: Idecan – 2014

Edital do último concurso: Edital FAMES 2014

Status: Autorizado

Perspectivas: A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) autorizou a realização de um novo concurso público para a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro (FAETEC RJ).

Vagas/Cargos e salário inicial

Status: autorizado

autorizado Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.142,88 a R$ 3.000,00 [último edital]

R$ 2.142,88 a R$ 3.000,00 [último edital] Cursos FAETEC RJ

Banca do último concurso: Instituto Acesso

Edital do último concurso: Edital FAETEC RJ 2019

Status: edital previsto para 2022

Perspectivas: A Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas (TO) pretende realizar um novo certame em 2022 (concurso SEMED Palmas TO).

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

Curso: SEMED PALMAS TO

Banca do último concurso: COSEPE

Edital do último concurso: Edital do último concurso

Concurso SEMED MANAUS – AM

Status: anunciado

Perspectivas: A Secretaria Municipal de Educação de Manaus realizará um novo concurso público para 3,5 mil vagas no segundo semestre de 2022.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: professor

professor Formação: superior

superior Vagas: 3,5 mil

3,5 mil Salário: a definir

a definir Curso: Semed Manaus

Banca do último concurso: IBADE

Edital do último concurso: Edital do último concurso.

Concurso SME OLINDA -PE

Status: comissão formada

Perspectivas: comissão organizadora formada. Serão ofertadas 200 vagas para Professor.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor

Professor Formação: Superior

Superior Vagas: 200

200 Salário: R$ 2.164,62

R$ 2.164,62 Curso: SME OLINDA

Banca do último concurso: IAUPE

Edital do último concurso: Edital SME-Olinda 2011

Status: Grupo de trabalho/Comissão organizadora/ autorizado

Perspectivas: O concurso da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEED PR) foi autorizado! São previstas 500 vagas para contratação de professores.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor

Professor Formação: superior

superior Vagas: 500

500 Salário: a definir

a definir Curso: SEED PR

Status: comissão formada/edital em março de 2022

Perspectivas: Em uma transmissão ao vivo em sua rede social oficial, o governado do estado do Amapá, Waldez Góes, anunciou que o edital do novo concurso SEED AP ofertará 2.022 vagas e terá edital publicado em março de 2022. A Secretaria de Educação do Amapá já escolheu os integrantes da comissão organizadora do concurso.

Cargo: Professor, Pedagogo, Tradutor e Intérprete, Cuidador e Especialista em Educação

Professor, Pedagogo, Tradutor e Intérprete, Cuidador e Especialista em Educação Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 2022

2022 Salário: a definir

a definir Curso: SEED AP

Banca do último concurso: Fundação Universa

Edital do último concurso: edital SEED AP 2012

Concurso SEMED Nova Iguaçu (RJ)

Status: banca definida – RBO

Perspectivas: RBO foi oficializada como banca organizadora do concurso que oferta 956 vagas para educação. Edital em breve.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 956

956 Salário: a definir

a definir Curso: Semed Nova Iguaçu

Banca do último concurso: Consulplan

Edital do último concurso: Edital Nova Iguaçu 2012

SME Belo Horizonte

Status: Banca definida/comissão constituída.

Perspectivas: Divulgada a composição da comissão formada e também o extrato do contrato com o Instituto AOCP, que será a banca organizadora do concurso.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor de 1° e 2° ciclos do ensino fundamental e Bibliotecário escolar.

Professor de 1° e 2° ciclos do ensino fundamental e Bibliotecário escolar. Formação: Nível Superior

Nível Superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SME Belo Horizonte

Banca do último concurso: FUNDEP

Edital do último concurso: Edital SME BH 2013

SME Campinas

Status: Banca definida

Perspectivas: A Prefeitura de Campinas (concurso SME Campinas), em São Paulo, assinou contrato com a Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista) para a realização do certame.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professores de diversas áreas

Professores de diversas áreas Formação: nível superior

nível superior Banca organizadora: Vunesp

Vunesp Vagas: 8

8 Salário: a definir

Concurso SEDUC TO

Status: Comissão formada

Perspectivas: A Secretaria de Educação do Tocantins divulgou a composição da comissão organizadora do próximo certame. Novo certame será tema de audiência em 19/07.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SEDUC TO

Edital do último concurso: CESGRANRIO

Editais: Edital SEDUC TO 2009

Concurso SEDUC MA

Status: Comissão formada

Perspectivas: A Secretaria de Estado da Educação do Maranhão divulgou a composição da comissão organizadora do próximo certame, que ofertará vagas temporárias para professores para atuar nas Escolas Indígenas da Secretaria.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: professor temporário

professor temporário Formação: nível superior

nível superior Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SEDUC MA

Banca do último concurso: Fundação Sousandrade

Edital do último concurso: Edital SEDUC MA 2015

Concurso SEDUC PA

Status: Previsto

Perspectivas: A secretária de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), Hana Ghassan, divulgou esta semana nas redes sociais que o novo concurso SEDUC PA (Secretaria de Educação do Estado do Pará) sairá no próximo ano – 2023.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: SEDUC PA

Banca do último concurso: Consulplan

Último Edital: Edital_SEDUC_PA_2018

Concurso SEE PB

Status: Previsto

Perspectivas: O governador do estado da Paraíba, João Azevedo Lins fez uma publicação em sua rede social confirmando a realização de um novo concurso para mais de 1000 professores na Secretaria de Estado da Educação.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: Professor de Educação Básica

Professor de Educação Básica Formação: superior

superior Vagas: 1000

1000 Salário: a definir

a definir Curso: SEE PB

Banca do último concurso: AOCP

Último Edital: Edital SEE PB 2019

Concurso Unitins

Status: Comissão formada

Perspectivas: O reitor da Universidade Estadual do Tocantins, Augusto de Rezende Campos, divulgou no Diário Oficial do Estado de Tocantins que está formada a comissão organizadora responsável pelo próximo certame.

Vagas/ Cargos e salário inicial

Cargo: docente e técnico-administrativo

docente e técnico-administrativo Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Unitins

Banca do último concurso: Comissão de Concursos e Seleções (CCS)

Último Edital: Unitins 2016