Defesa Civil alerta para chuvas intensas e Friale fala em queda de granizos neste fim de semana

A Defesa Civil de Rio Branco divulgou um alerta à população para a possibilidade de chuvas intensas neste sábado (10) e domingo (11).

“Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h)”, diz comunicado do órgão que tem como base o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que haverá ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, possível queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com o pesquisador Davi Friale, “as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de temporais, com chuvas pontuais, raios, ventanias e queda eventual de granizo, em qualquer município do estado, inclusive, em Rio Branco, principalmente no domingo”.

Em caso de emergência o indicado é ligar para o Corpo de Bombeiros, no número 193.