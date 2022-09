Desfile cívico, exposição e mais: confira as melhores opções de lazer no Giro Cultural

Com a chegada do final de semana, feriados e ponto facultativo, algumas pessoas já iniciaram suas ‘saidinhas’ com os amigos ou com a família. O ContilNet quer ajudar você a encontrar uma opção de lazer para o fim de semana e, por isso, separamos as melhores opções de teatro, bares, restaurantes, atrações musicais, shows, feiras e outros tipos de diversão para as mais diversas idades. Confira!

Em comemoração ao feriado nacional de 7 de setembro, o tradicional desfile cívico de 7 de Setembro, alusivo ao Dia da Independência do Brasil, volta a acontecer em Rio Branco após dois anos sem acontecer. A organização divulgou a programação do desfile. Confira e participe!

Em Cruzeiro do Sul, a Expojuruá já começou e segue até o dia 4 de setembro. Confira a programação.

Nesta terça-feira (6) foi decretado pelo Governo do Acre ponto facultativo e como opção de lazer para este dia, o grupo Moças do Samba realiza a “Raiz do Samba”, cheio de música, comida, artesanato e cerveja gelada. O evento acontece na Usina de Arte João Donato, às 19h. Confira.

O espetáculo de dança Renascer, de Henrique Queiroz, estreiou dia (1), às 19h30, na Usina de Arte João Donato, e seguirá em cartaz até o dia 18/09, às sextas, sábados e domingos, no mesmo horário. Aproveite! A entrada é gratuita.

O filme brasileiro Marte Um está em cartaz no Cine Teatro Recreio todos os dias até 07 de setembro, com sessões nos horários de 16h30 e 19h. Veja:

A exposição “Habita-me na Revoada”, por Hellen Lirtêz, Marina Bylaardt, Nattércia Damasceno e Rafa Zanatta está disponível para visitação do público até o dia 16 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 18h, no Sesc Centro.

Com agenda disponível para diversos gostos, o Recanto Food&Beer inicia o final de semana nesta sexta-feira (2). Confira também!