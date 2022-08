Raiz do Samba: grupo de cantoras realiza roda de samba com entrada gratuita em Rio Branco

Com apoio do Fundo Municipal de Cultura e produção da Acreativa Produções, o grupo Moças do Samba realiza mais uma edição do projeto “Vem Sambar”, na Usina de Arte João Donato, com a “Raiz do Samba”, com participação especial da cantora Camile Castro. A roda de samba acontece no dia 06 de setembro, véspera de feriado.

Para diversão garantida na roda de samba, o evento conta com a presença de brechós, feira de artesanato e bijuterias, além da gastronomia acreana com caldos e churrasquinhos à venda e bebidas alcoólicas.

O evento acontece no dia 06 de setembro, às 19h, no hall da Usina de Arte João Donato, com diversos estilos de samba e seus ícones.

O grupo já realizou outras edições, inclusive um especial de carnaval, que durou três meses, chamado “Vem sambar, iá, iá. Vem sambar, iô, iô” e reuniu diversas pessoas.