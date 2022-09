Eduardo Ferreira toma posse da presidência do Conselho de Administração na Sicredi Biomas

Contribuir para a construção de uma sociedade cada vez mais próspera e justa é um dos objetivos dos dois Conselhos que tomaram posse na última segunda-feira (30/9) na Sicredi Biomas. A solenidade de posse foi realizada em Araputanga acompanhada de um jantar e contou com a participação dos conselheiros, familiares e diretores da Cooperativa.

Os Conselhos são formados por associados que são ativos na Cooperativa como, por exemplo, ex-coordenadores de núcleos. Nesta nova composição “há um movimento muito importante dentro dos Conselhos que é um olhar para a diversidade e sustentabilidade. No Conselho de Administração são 5 mulheres, dentre elas a vice-presidente, que é a vice-presidência da Cooperativa.” Afirmou o diretor executivo da Cooperativa, Ediano Neves. “Nesse formato nós trazemos a representatividade do quadro social da Cooperativa”, finaliza.

O momento foi de celebração, haja vista que os Conselhos têm mandatos diferentes, sendo 3 anos para o Fiscal e 4 anos para o Administração. Eles são compostos por 18 membros no total, sendo 12 para o Conselho de Administração e 6 para o Conselho Fiscal. Compõem o Conselho de Administração Eduardo Ferreira, Cristiane Marques, Adriana Rossi, Dirceu Gomes, Edivânia Brito, Enius Santos, Isau Paiva, José Batista, Leda Sales, Romildo Santos, Sebastião Carvalho e Vanilce Souza. Já o Conselho Fiscal Ariane Hinca, José Carlos, João Henrique, Kelson Osório, Marcos Nascimento e Paulo Diniz.

Para o presidente reeleito da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, o momento de muita celebração pois marca a confiança que os associados têm nos conselheiros e o bom trabalhar desenvolvido. “Queremos repetir e superar tudo que fizemos nos últimos 4 anos, pois foi uma gestão muito aberta para ouvir as necessidades dos associados e conseguir atender com as melhores soluções financeiras. Dentre esses momentos de escuta temos a Mesa do Presidente, a Caixa de Sugestões, Ouvidoria, Momento do Coordenador de núcleo nas reuniões do Consad, por exemplo.”

Hoje são mais de 60 mil associados e temos uma responsabilidade enorme com todos eles. Nos últimos quatro anos, o Conselho de Administração implantou diversas ações na Cooperativa com o objetivo de facilitar a vida financeira dos sócios, como os canais de comunicação direta com a presidência do Conselho através da Mesa do Presidente, o Momento do Coordenador de Núcleo nas reuniões do Consad, criação do Fundo Social, agência móvel, isenção de juros no cheque especial para pagamento em até sete dias do uso, expansão para o Amazonas, Inauguração e reforma de diversas agências, anuidade zero em cartões, dentre outras ações que marcaram a gestão.