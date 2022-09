Eduardo Velloso intensifica agenda na capital e participa de podcast

O senador e candidato a deputado federal, Eduardo Velloso, participou nesta terça-feira (6) do episódio 71 do Resenha Podcast, exibido ao vivo pelo canal do podcast no YouTube, durante o qual conversou com os apresentadores Marcel Braga e Derwin Dourado sobre a campanha eleitoral, o trabalho social desenvolvido na área de oftalmologia desde a época de faculdade e o investimento em tecnologia para atender a população na sua especialidade em locais de difícil acesso.

Na agenda desta semana, Velloso também visitou lideranças comunitárias e políticas que apoiam seu nome em diversos bairros da capital. Em seu material de campanha, que está no ar no rádio e na TV, Dr. Eduardo Velloso agradece a honra de assumir o mandato de senador da República, com o apoio do candidato ao governo do Estado, Márcio Bittar, com a decisão de fazer o melhor em sua gestão.

Ele lembrou aos eleitores a oportunidade de ser relator da medida provisória que baixou o preço do álcool nos combustíveis e de votar favoravelmente ao piso salarial dos agentes de endemias e comunitários de saúde, de técnicos e auxiliares de enfermagem e enfermeiros.

Dr. Eduardo Velloso também votou a favor do aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600, do Auxílio Taxista e Caminheiro no valor de mil reais, Vale Gás a cada dois meses e pela redução do ICMS dos combustíveis.

“Queremos implantar uma nova visão na política do nosso estado e fazer mais pelo nosso povo. Com honestidade e muito trabalho, faremos uma gestão com responsabilidade social em prol de todos”, disse o candidato, que já percorreu como médico os 22 municípios do estado atendendo a população pelo SUS.

Na próxima sexta-feira, dia 9, a partir das 16 horas, a Caminhada com a Família do Velloso reunirá simpatizantes, apoiadores, familiares e amigos, desde o Terminal Urbano até a sede do novo Comitê Central. O ato marca a intensificação da campanha do candidato rumo à Câmara Federal.