Estelionato: mulher é presa por aplicar golpes em pelo menos 10 pessoas no Acre

Uma mulher de 36 anos, identificada apenas pelas iniciais P.M.M, foi presa pela Polícia Civil acusada de estelionato em Rio Branco.

Segundo a polícia, um desses está sendo investigado pelo delegado Samuel Mendes, da 2ª Regional. Em sua ficha, a jovem tem 10 boletins de ocorrência registrados por estelionato.

De acordo com as investigações, a mulher se apresentava com diferentes profissões, desde corretora de seguros, representante de empresa de sapatos, proprietária de apartamento para alugar e até de negócios com rápido retorno financeiro. As ocorrências estão distribuídas em várias delegacia de Rio Branco.

Várias vítimas já reconheceram a acusada e “a Polícia Civil segue com as investigações no sentido de identificar mais pessoas que foram lesadas pela investigada”.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias. O cidadão pode usar o aplicativo WhatsApp para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número (68) 99922-1111.

O órgão garante total sigilo das informações e do denunciante, diz o delegado Samuel.