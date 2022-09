Forças de segurança capturam três monitorados em Manoel Urbano

O monitoramento eletrônico concedido pela justiça não está sendo levado ao pé da letra por muitos reeducandos de Sena Madureira e Manoel Urbano. Frequentemente alguns deles vem quebrando o regramento imposto pela lei e, ao invés de tentar se reintegrar à sociedade, voltam a cometer crimes.

Nesta quinta-feira (1) uma operação deflagrada na cidade de Manoel Urbano, interior do Acre, comprova exatamente isso. Três monitorados foram presos por descumprimento às normas do sistema. A operação foi feita em conjunto (Polícia penal, Polícia Militar e Polícia Civil).

Recentemente, os moradores de Manoel Urbano vivem um clima de tensão motivado pela guerra entre facções criminosas, tendo sido registrado, inclusive, um assassinato no último final de semana. Com isso, as forças de segurança estão atentas para arrefecer a criminalidade.

“A meta principal dessa operação é desarticular ações que vinham causando desordem na pacata cidade de Manoel Urbano. Os três acusados vinham cometendo infrações ao sistema como, por exemplo, rompendo as tornozeleiras e até mesmo colocando papel alumínio para se esquivar do monitoramento e, com isso, praticar ações delituosas”, destacou um dos policiais penais.

De acordo com ele, durante todo esses mês de setembro ações dessa natureza estarão acontecendo.

Por infringir as regras determinadas pela justiça, os três acusados deixarão o regime semiaberto e regressarão para o regime fechado. Nesse sentido, eles serão transferidos para Sena Madureira, visto que, não há presídio em Manoel Urbano.