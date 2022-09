Frio no Acre? Temperatuas despencam a partir deste sábado, diz Friale

O pesquisador Davi Friale divulgou em seu site O Tempo Aqui, nesta sexta-feira (2), que uma frente fria já está prestes a chegar ao Acre.

A massa de ar polar está prevista para chegar neste sábado (3), “mas não ocorrerá o fenômeno da friagem”, de acordo com o mago.

“Os ventos começarão a soprar desde as primeiras horas do dia. Assim, o fim de semana terá noites amenas, porém, com dias ventilados, ensolarados e secos”, acrescenta.

A menor temperatura de 2022, no Acre, foi 10,2ºC, registrada em Assis Brasil, no dia 20 de agosto. Em Rio Branco, a menor temperatura foi 12,1ºC, ocorrida, também, no dia 20 de agosto.