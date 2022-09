Guia da NFL 2022: favoritos, destaques e times para ficar de olho

Setembro finalmente chegou e nesta quinta-feira começa a temporada da NFL. Atual campeão do Super Bowl, o Los Angeles Rams encara o Buffalo Bills na partida de abertura do campeonato e de inauguração do banner do título no novíssimo SoFi Stadium, casa dos Rams e da última decisão da liga.

O período de férias da liga, que dura entre fevereiro e setembro, foi movimentado. Além do draft, realizado em abril, foi um ano de muitas trocas de impacto. Quarterbacks, como Russell Wilson, Matt Ryan e Deshaun Watson, de casa nova e alguns dos principais wide receivers também trocaram de camisa, como Tyreek Hill e Davante Adams.

O cenário na Conferência Americana (AFC) coloca vários times entre os mais fortes da liga, mas com dois favoritos destacados. Já na Conferência Nacional (NFC) o nível é um pouco menos parelho, mas três times são fortes candidatos. Confira os destaques:

Favoritos

O primeiro jogo da temporada pode perfeitamente ser também o último. Considerando o desempenho na última temporada e os movimentos feitos na última janela de transferências, o Buffalo Bills surge como forte favorito na AFC. O time está há duas temporadas batendo na trave de chegar ao Super Bowl apesar de ter um grande potencial para isso. Os Bills chegam agora com mais experiência em sua defesa e, certamente, muita vontade de vencer.