Motorista de veículo colide com duas motocicletas e capota às margens do Rio Acre

O motorista Anderson Oliveira de Souza, 36 anos, causou um grave acidente na tarde desta terça-feira (6), no cruzamento das ruas 24 de janeiro com a Cunha Matos, no bairro 6 de Agosto, na região da Gameleira no Segundo Distrito de Rio Branco. No mesmo acidente dois motociclista, um identificado como Jasiel Souza da Silva, 33 anos, e outro sem identificação, ficaram feridos.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Anderson é proprietário de uma pizzaria no bairro Tucumã e trafegava sentido centro-bairro no bairro 6 de Agosto, em um carro modelo Voyage de cor branco e placa QLZ-0102, onde realizava entrega, quando perdeu o controle no cruzamento das ruas 24 de janeiro com a Cunha Matos e bateu em duas motocicletas, sendo uma Tintan, de cor preta e placa NCJ-3549 e a outra também Titan de cor prata e placa NAF-6403, sendo uma conduzida por Jasiel e outro condutor ainda não identificado, respectivamente.

Durante o acidente, o motorista arrastou os dois motociclistas e as motos, derrubou uma placa de sinalização de trânsito e um poste de alumínio que serve para iluminar a gameleira e, em seguida, caiu às margens do Rio Acre.

No impacto, Anderson teve apenas escoriações e não precisou de atendimento médico. Populares socorreram as vítimas e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias uma atendeu atendeu Jasiel que teve uma fratura no fêmur esquerdo. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. O outro motociclista ainda não identificado ficou apenas com escorpiões e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito.

O Policiamento de Trânsito foi acionado e esteve no local, onde isolou a área agora o trabalho da perícia criminal. Os veículos foram removidos por um guincho.