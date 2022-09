Saúde de Rio Branco promove vacinação infantil no Parque Chico Mendes nesta segunda

Em alusão ao Dia da Amazônia, celebrado nesta segunda-feira (5), a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) realiza uma ação de vacinação para crianças no Parque Chico Mendes. A ação leva vacinas contra poliomielite e todas as outras do calendário anual de imunização infantil.

Neste dia, o Parque Chico Mendes, além de ser uma alternativa de passeio familiar, para que as crianças estejam em contato com a natureza, o lugar também se torna um meio de atualizar a carteira de vacinação das crianças.

Além disso, nesta segunda-feira, três Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps) estarão abertas para aplicação de vacina contra Covid-19, sendo para crianças de 3 anos ou mais, acompanhado dos pais, dose de reforço com 4 meses ou mais de intervalo da segunda dose, e também a quarta dose para 18 anos ou mais, com intervalo de 4 meses da terceira dose.

O atendimento será feito das 8h às 13h, na Urap São Francisco, Urap Eduardo Assmar e Urap Rozangela Pimentel.