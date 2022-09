Polícia prende homem que fazia delivery de drogas em Rio Branco

Ao final da manhã desta sexta-feira (2) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate ao Narcotráfico (DENARC), prendeu T. D. S, 38 anos, em uma residência localizada no bairro Santo Afonso.

Em posse do investigado, os agentes encontraram 8 trouxinhas de cocaína e R$ 530,00 reais e um veículo modelo Palio, marca Fiat.

A investigação apontou que T. D. S. fazia entrega de drogas via delivery e foi preso após agentes da Denarc encontrarem entorpecentes escondidos em seu veículo, corroborando com a investigação preliminar.

O investigado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para lavratura de auto de prisão em flagrante e, em seguida, colocado à disposição da justiça.

