Prefeitura de Capixaba abre licitação de pregão presencial para fornecimento sob demanda

A Prefeitura Municipal de Capixaba abre licitação de pregão presencial 006/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de pessoa jurídica para fornecimento sob demanda de prestação de serviço especializado na fabricação de prótese dentária para atender ao LRPD (Laboratório Regional de Prótese Dentária) para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Capixaba (AC). Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 29 de setembro de 2022, 11:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão presencial.