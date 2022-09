Rio Acre pode atingir pior nível já registrado e superar cota histórica de 2016 neste fim de semana

Com o período de seca que se agrava a cada dia na região, o Rio Acre tem registrado cotas críticas para o período, se aproximando da cota histórica de 17 de setembro de 2016, quando o Rio Acre mediu 1,30 em Rio Branco. De acordo com a medição desta quinta-feira (8), realizada pela Defesa Civil do município, o Rio Acre mede 1,36 metro, estando a 6 centímetros de atingir a pior cota registrada.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a marca pode ser atingida e até ultrapassada nos próximos dias.

“Hoje, o Rio está com uma média de baixa de 3 centímetros por dia, caso siga assim, daqui dois dias, portanto no dia 10 de setembro, o Rio Acre pode atingir a cota histórica de 2016, mas a previsão é que a cota seja atingida no mesmo período de 2016, por volta do meio do mês de setembro, pois há oscilações”, explica.

Nos 8 primeiros dias de setembro, o Rio Acre já atingiu cotas históricas, considerando o último domingo (4), em que o manancial atingiu a cota de 1,39 metro. Em comparação a 2016, ano em que houve a menor cota registrada, nesta mesma data, o Rio Acre estava com 1,52 metro. Nos últimos 10 anos, nenhum outro registrou uma cota menor do que em 4 de setembro de 2022.